Pamela Anderson pose dans une pub sans maquillage

L'actrice et mannequin a décidé, l'an dernier, d'abandonner de plus en plus souvent le maquillage, comme lors de la Fashion Week de Paris, où elle avait fait sensation. Pamela Anderson persiste et signe dans une campagne publicitaire pour la marque Proenza Schouler.

Exit les artifices, Pamela Anderson veut qu'on sache qui elle est vraiment sous la couche de maquillage – au sens propre. À 56 ans, l'Américano-canadienne vient de décrocher une campagne pour la collection printemps 2024 de Proenza Schouler, où elle se dévoile avec une touche particulière qui n'a pas échappé au public: l'actrice et mannequin a décidé de faire l'impasse sur le maquillage, exhibant fièrement un visage au naturel dans chaque cliché.

Pamela Anderson est devenue une adepte du no-makeup. Image: Proenza Schouler

Seules ses lèvres semblent avoir eu droit à une légère touche de gloss ou de baume hydratant. Une note de fraîcheur qui fait ressortir les taches de rousseur et le teint de Pamela Anderson, que le public était peu habitué à voir par le passé.

L'actrice se montre sans artifice pour la marque Proenza Schouler. Image: Proenza Schouler

Dans cette série de photos, l'ancienne star d'Alerte à Malibu pose notamment dans une robe en maille à 3990 dollars et un pull en cachemire monogrammé à 990 dollars.

La marque a misé sur lAméricano-canadienne de 56 ans. Image: Proenza Schouler

La campagne de la firme de prêt-à-porter new-yorkaise compte aussi des gros plans de Pamela Anderson. On peut citer cette photo où la naïade arbore une robe rouge, comme un clin d'œil à son passé iconique dans la série qui l'a rendue célèbre à l'internationale.

Seules ses lèvres semblent légèrement brillantes. Image: Proenza Schouler

Un choix dans la continuité

Avec cette campagne publicitaire, la mannequin n'en est pas à son coup d'essai en matière de no-makeup, ou presque. En août, elle est devenue l'égérie de la marque de bijoux Pandora, posant avec maquillage très léger, loin des looks auxquels la sulfureuse blonde nous avaiit habitués. Elle faisait la promotion de pièces faites de diamants produits en laboratoire.

Un maquillage léger pour la promotion de diamants de laboratoire. Image: Pandora

Anderson a également fait sensation lors de la Fashion Week de Paris en octobre en optant de nouveau pour un look sans maquillage, suscitant des réactions émerveillées de personnalités telles que Jamie Lee Curtis et Scarlett Johansson.

Soulignons que la blonde incendiaire n'avait pas cherché à faire sensation délibérément, comme elle l'a expliqué à l'édition française de Vogue:

«Je ne suis pas venue à la Fashion Week de Paris en me disant: "Je ne vais pas porter de maquillage" [...]. Quelque chose m'a simplement envahie alors que je m'habillais avec ces tenues magnifiques, et je me suis dit: "Je ne veux pas faire de l'ombre aux vêtements" [...]. Je n'essaie pas d'être la reine de la beauté dans la pièce.» Pamela Anderson

En fait, l'actrice avait déjà décidé d'abandonner le maquillage pour la majeure partie de 2023 après s'est montrée au naturel en couverture numérique de WWD en février.

C'est peut-être difficile à croire, mais cette décision semble avoir offert à Anderson une nouvelle perspective sur la vie.

«J'ai l'impression que c'est juste une liberté. C'est comme une bouffée d'air frais» Pamela Anderson

En décidant de se montrer plus naturelle, plus authentique, la mannequin consolide sa place en tant qu'icône de la beauté et de la mode, un statut qu'elle tient déjà depuis plusieurs décennies. (max)

À propos de la Fashion Week, revoyez Jeremstar militer contre la maltraitance animale:

