People

Britney Spears a une nouvelle passion

Brit Brit a surpris ses fans dans une nouvelle vidéo Instagram. Spoiler alert: ça tourne toujours autant.

Plus de «Société»

«It's Britney, Bitch!» She's baaack!

Impossible de discerner si l'expression qui lui convient le mieux, c'est: «elle n'est jamais là où on l'attend», ou: «elle dépasse à chaque fois toutes nos attentes». L'interprète de Gimme more a de nouveau défrayé la chronique – et enrayé notre feed Instagram – ce week-end, avec l'une de ses activités favorites: tournoyer en mode infini devant l'œil de son smartphone.

Mais cette fois, «Brit Brit» a décidé de faire monter la difficulté des cabrioles d'un cran: la star a fait installer une barre de pole dance à domicile. C'est même un mini-studio de strip-tease qu'elle semble avoir monté, puisque l'on peut voir se détacher en arrière-fond trois longs miroirs, lesquels permettent aux indiscrets d'apercevoir la performeuse sous tous les angles.

«J'ai reçu cette perche il y a deux jours et hier soir, c'était la première fois que je grimpais dessus!!! 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🌹🌷🌷» «Brit Brit» se met au «strip game»

La vidéo en question👇 Vidéo: watson

La chanteuse, qui n'est pas remontée sur scène depuis longtemps, ne semble en rien avoir perdu le sens du rythme - ou du spectacle. La vidéo la montre enchaîner avec dynamisme spins et figures sur le son Closer de Nine Inch Nails, aux paroles pour le moins explicites. Pour l'occasion, la chanteuse a sorti la tenue de circonstance: bikini léopard, oeil charbonneux, et of course nuée de cheveux blonds qui tournoient copieusement.

Entre deux Hooks et reverse grabs (le nom des figures pratiquées par les pole danseuse, pour les non-initiés), la star garde les yeux rivés sur son smartphone, visiblement posé en hauteur dans un coin de la pièce.

Si le post a déjà été gratifié d'un demi-million de likes, la chanteuse n'a pas souhaité ouvrir la colonne de commentaires.

Pour rappel, voilà des mois que «Brit Brit» bombarde ses fans de petites vidéos dans lesquelles elle reproduit son pas de chorégraphie-signature, la pirouette. Souvent en petite tenue, l'ex-star de Disney Channel se passe la plupart du temps de mots, et se contente d'y ajouter des légendes plus ou moins cryptiques. Cette habitude n'avait pas manqué d'inquiéter certains de ses fans, qui craignaient pour sa santé mentale, certains allant même jusqu'à déceler un appel de détresse de la part de leur idole, ou alimentant les théories les plus folles.

On en parlait ici 👇 Britney aurait disparu et aurait été remplacée par l'IA. Vraiment?

La nouvelle performance vidéo risque de ne pas plaire à ses enfants Sean Preston et Jayden, 17 et 16 ans, avec lesquels elle a «récemment renoué», mais qui «auraient été gênés par ses publications sexy sur les réseaux sociaux dans le passé», révèle encore le média PageSix.

(jod)

Vous êtes fan de «Brit Brit»? People Folle, morte, enfermée? Les théories les plus folles circulent sur Britney

Brit Brit semble pas hésité une seconde à sauter dans un bikini Léopard, et fourni

On change de sujet?

Ce japonais vit sa meilleure vie… de chien👇 Vidéo: watson