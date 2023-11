Timothée Chalamet et Kylie Jenner entretiennent discrètement leur flamme depuis quelques mois. montage: watson

People

Le couple le plus improbable de l'année se porte bien

Désolé mes chéris, mais Timothée Chalamet ne semble pas prêt de revenir sur le marché de sitôt. Aucun signe d'essoufflement de sa flamme pour Kylie Jenner, ponte du clan Kardashian.

Je ne vous apprends rien, mais on est lundi. Les lundis sont réputés pour apporter leur lot de désagréments. Le réveil qui sonne trop tôt, la pluie de novembre qui tombe tout le temps, le parapluie qui se retourne, le vent qui fait mal, la réunion chiante avec ses boss, les autres collègues chiants qui traînent leur mine de dépressifs, le café chiant pas bon, le week-end prochain qui semble si loin... et, surtout, Timothée Chalamet qui s'éloigne de plus en plus de son ancien statut de célibataire.

Sept longs mois nous séparent depuis les premières rumeurs de sa liaison avec Kylie Jenner. Une idylle qui nous a tous profondément ébranlés dans notre vision du monde. Trop décalée, bizaroïde, impensable, si ce n'est carrément contre-nature, pour être vraie. Et pourtant! Depuis lors, il y a eu un concert de Beyoncé, un «truc», une poignée de dîners mondains, des promenades dans L.A, des visites à domicile et même quelques bisous discrets.

Et au risque de plomber encore davantage votre journée, tout se passe toujours très bien du côté du couple le plus improbable de l'année 2023.

Date à New York

La preuve pas plus tard que ce week-end, alors que Timothée assurait pour la seconde fois de sa carrière la présentation du prestigieux Saturday Night live, à New York.

L'acteur Alec Baldwin faisait office d'invité surprise pour cet épisode 1848 du SNL. Image: NBCUniversal

Devinez justement qui a sautillé gaiement à l'afterparty du show, toute de cuir et de noir vêtue, pour aller féliciter son chéri à l'issue de l'émission? Kylie Jenner. Bien joué, bande de petits malins.

Kylie s'est faufilée à l'afterparty pour féliciter son chéri. GC Images

Selon Page Six, bien que les amoureux soient arrivés séparément, ne voyez là aucun signe de troubles au paradis. Les amoureux avaient l'air particulièrement guillerets (pour la définition: «Qui manifeste une gaieté vive, insouciante») avant d'aller fêter la prestation réussie de Timothée.

Plus coloré, Timothée a suivi sa dulcinée peu après. GC Images

Et s'il fallait encore une preuve que tout va bien dans le meilleur des mondes, Timothée a également été soutenu avec enthousiasme par belle-maman, Kris Jenner. Non seulement la matriarche était présente dans le public, mais elle a en plus fait la promo de son gendre adoré avec ses 52 millions d'abonnés sur Instagram, un peu plus tôt dans la journée. Si ça, c'est pas de l'amour.

Allez les amis, bon lundi, et courage! C'est bientôt le week-end. (mbr)