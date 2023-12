Nelson et Nicola Peltz n'ont pas apprécié la gestion des noces. image: instagram

«Un carnage total»: le «mariage de l'année» finit en règlement de comptes

Il était censé être «le mariage de l'année 2022»: celui de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz. Mais l'événement a été gâché par de nombreux clashs liés à l'organisation. Un documentaire diffusé sur Discovery+ depuis le 11 décembre dresse un portrait au vitriol de la famille Peltz.

Les mariages baignant dans l'ultra-luxe sont-ils tous voués à finir en queue de poisson? Voici quelques jours, l'on vous contait comment les noces à 60 millions de dollars entre Madelaine Brockway et Jacob LaGrone avaient tourné aigre à la suite de révélations concernant le jeune marié.

Précédemment, c'est un autre mariage qui a été mis sous le feu des projecteurs. Rappelez-vous: on vous avait dépeint les coulisses quelque peu tendues de l'union entre l'actrice et héritière américaine Nicola Peltz et Brooklyn Beckham, le fils aîné de David et Victoria Beckham. L'événement glamourissime avait également fini devant les tribunaux, avec de grands déballages sur le «mauvais comportement» des uns (notamment la mariée et son père), et «l'incompétence» des autres (les organisatrices).

Reposons le décor de ce scénario catastrophe qui avait pourtant tout pour plaire.

En avril 2022, Nicola Peltz, 28 ans, et Brooklyn Beckham, 23 ans, qui se fréquentent depuis 2019, convolent en justes noces à Palm Beach, en Floride. Tout le gratin (notamment Justin Bieber, certaines Spice Girls, Serena et Venus Williams, Gordon Ramsay, Eva Longoria, Gigi Hadid, Tom Brady, ou encore Gisele Bündchen) s'était donné rendez-vous dans le domaine du père de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz.

La bagatelle avait coûté un bras (en or massif): quelque 3,6 millions de dollars. La future Madame Beckham était sanglée de Valentino. Son maquillage et sa coiffure avaient coûté à eux seuls 93 000 dollars. Mais sous les paillettes et le vernis glamour, les dessous de la cérémonie ont eu tôt fait d'être grattés par la presse.

Eh non, ce n'était même pas une robe Victoria Beckham! image: instagram

Pour commencer, Nelson Peltz avait ouvertement décrété que le mariage avait tourné au grand chaos. Il avait pointé du doigt les deux organisatrices de la célébration qui auraient, selon lui, «survendu» leurs compétences pour organiser un événement de cette ampleur. De leur côté, les organisatrices, Nicole Braghin et Arianna Grijalba, avaient expliqué avoir dû se plier en quatre pour leurs richissimes clients.

Nicole Braghin et Arianna Grijalba. source: https://www.plandesignevents.com; capture d'écran

Furieux, le milliardaire avait intenté une action en justice à leur société Plan Design Events pour obtenir la restitution de son dépôt de près de 160 000 dollars. Il avait réclamé tous les échanges de mails liés à l'organisation. Résultat: pas moins de 700 courriels lui auraient été transférés, avait révélé PageSix.

Plan Design Events avait répliqué avec une contre-poursuite, arguant que la famille Peltz n'avait eu de cesse de formuler des demandes «déraisonnables». Enfin, la divulgation d'une conversation téléphonique lunaire entre Nelson Peltz et Arianna Grijalba avait fini de faire partir en fumée le peu de diplomatie qu'il restait entre les deux parties.

Un documentaire à charge

Désormais, réjouissez-vous: tous ces cancans de grands salons et ces clashs monumentaux sont à (re)découvrir dans un documentaire explosif. Baptisée Peltz Beckhams vs The Wedding Planners, cette série sortie le 11 décembre sur Discovery+ vise à proposer...

«... un regard critique sur les défis et les pressions associés à l'organisation d'un mariage de célébrité, mettant en lumière les attentes parfois irréalistes et la pression immense pesant sur les épaules des stars (...)» source: Closer

Beckham Peltz Vs The Wedding Planners | bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Dans le lot, une personne en prendra particulièrement pour son grade, avertit The Mirror. Le documentaire dresse un portrait au vitriol de la richissime Nicola Peltz, qui est dépeinte comme... une «nightmare bride», soit une «mariée cauchemardesque». Rien que ça. Celle-ci est présentée comme «une personne excessivement exigeante et insécure», aux antipodes du glamour associé au monde des stars, explique Closer. Bref, c'est la grosse ambiance.

«Nicola apparaît comme une épouse de cauchemar. Exactement le genre de personne dont vous ne voulez pas avoir le numéro de téléphone» Un expert au début du documentaire, cité par le New York Post.

Au fil des épisdes, l'on apprend que les parents de Nicola, Nelson et Claudia Peltz, avaient embauché le célèbre organisateur de mariage Preston Bailey pour orchestrer la production massive. Mais ce dernier a renoncé à gérer le projet six semaines avant le mariage, laissant la famille Peltz en panique.

C'est ainsi que l'agence Plan Design Events est entrée en scène, six semaines seulement avant le début de la cérémonie. Licenciées, Arianna et Nicole ont qualifié Nelson de «tyran milliardaire» dans la contre-poursuite. Le documentaire relate qu'en 12 heures, pas moins de 258 messages texte ont été échangés dans le cadre de l'événement. Ces nombreux échanges constituent, selon les organisatrices, les preuves d'une relation d'affaires aussi courte que dysfonctionnelle.

Le documentaire taille une bavette sans compromis à Nicola Peltz. Dès le premier épisode, la «mariée cauchemardesque» est dépeinte comme une personne «obsédée» par le statut de «célébrité» des Beckham, précise encore le New York Post.

Elle aurait été «trop concentrée sur la liste des invités étoilés» - et leurs +1 - et aurait provoqué un «carnage total» dans la planification du mariage.

«J'adorerais voir qui vient à mon mariage haha» Des messages de Nicola exposés dans le documentaire.

Quant à Brooklyn Beckham, il n'est pas épargné: il est surnommé le «nepo baby ultime» qui n’a «pas vraiment trouvé sa vocation dans la vie». Le documentaire mentionne en outre sa tentative de carrière de footballeur, et ses essais «peu fructueux» dans le mannequinat et la cuisine.

Dans leur plainte, les organisatrices assurent que Nicola et la famille Peltz auraient volontairement caché à Victoria Beckham le drame de la planification du mariage.

«Claudia et Nicola avaient insisté sur le fait que Victoria Beckham (la mère de Brooklyn) ne devait être au courant d'aucune erreur interne concernant la planification en cours du mariage de son fils, y compris d'éventuelles erreurs dans la liste des invités» Contenu de la plainte déposée par les organisatrices du mariage.

Pour rappel, les litiges entre la famille et les organisatrices ont abouti à une résolution en septembre. Les deux parties ont partagé une déclaration conjointe:

«Dans le cadre du règlement, PDE fera un don au nom de Nicola et Brooklyn au CARE Ukraine Crisis Fund. PDE souhaite à Nicola et Brooklyn Peltz Beckham du bonheur et une vie commune fructueuse»

Oui, tout ça... pour ça.

