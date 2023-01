People

Qui est le nouveau mec de Selena Gomez?

Après des années (dix, pour être précise) de célibat et d'échecs amoureux, la chanteuse et actrice Selena Gomez semble avoir retrouvé l'amour.

Andrew Taggart, ça vous parle? Non? C'est normal. Alors que jusque depuis lundi, il ne s'agissait que de rumeurs, l'information semble se confirmer ce mercredi 18 janvier. Selena Gomez, ex-petite amie de Justin Bieber, aurait retrouvé l'amour dans les bras de ce Andrew... qui est comme Justin, chanteur.

Selon Pagesix, le couple a été aperçu lors d'une soirée bowling à New York, dimanche 15 janvier. La chanteuse, âgée de 30 ans, et le membre du groupe The Chainsmokers n'auraient pas arrêté de se bécoter tels des ados dépassés par leurs hormones.

Le couple «s'amuse beaucoup ensemble» et «n'essaie pas de cacher leur romance en se faufilant dans des clubs privés, ils sont juste très décontractés et discrets», peut-on lire sur le site Us Weekly.

C'est qui ce mec?

Agé de 33 ans, Andrew, ou Drew pour les intimes, est l'un des deux membres du groupe de pop music The Chainsmokers, notamment connu pour leur hit «Closer», sorti en 2016.

Ça ne vous dit peut-être rien mais le duo a été nominé aux Grammy Awards et a finalement remporté le Grammy du meilleur disque dance pour Don't Let Me Down lors de la cérémonie de 2017. L'une des chansons du groupe a également été remixée par Kanye West en mars 2022.

Côté vie privée, Andrew Taggart est sorti avec Eve Jobs, la fille de Steve Jobs mais aussi Chantel Jeffries, DJ et personnalité des réseaux sociaux ou encore le mannequin Meredith Mickelson.

Selena Gomez et l'amour, une histoire compliquée

En effet, la jeune femme a connu des relations compliquées, notamment avec le chanteur canadien Justin Bieber. Ces derniers ont vécu une relation (très) tumultueuse pendant près de dix ans avant qu'il ne se remette avec son ex le mannequin Hailey Baldwin et qu'il l'épouse en 2018.

S'en est suivie une relation avec The Weeknd et des apparitions officielles avec le chanteur au MET Gala en 2017, ou encore à Coachella la même année. Une relation qui est, selon les rumeurs, à l'origine de l'un de ses plus grands hits, «Call Out my Name». (sia)