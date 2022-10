Le duc de Sussex qualifie «d'activité criminelle odieuse» les actes de la compagnie de médias. Image: sda

«Odieux!» Le prince Harry et Elton John disent avoir été mis sur écoute

Détectives privés, policiers corrompus: l'éditeur du Daily Mail est au coeur d'un scandale d'écoutes illégales impliquant six personnalités britanniques.

Le prince Harry, Elton John, ainsi que quatre autres personnalités britanniques, attaquent en justice l'éditeur du Daily Mail, ont indiqué le 6 octobre leurs avocats. Le groupe de plaignants affirme avoir en main des informations relatives à leur mise sur écoute. Il y aurait des preuves «irréfutables et extrêmement pénibles selon lesquelles ils avaient été victimes (...) de violations flagrantes de la vie privée», rapporte The Guardian.

Les six plaignants:

Le Prince Harry

Elton John

David Furnish (cinéaste canadien, compagnon d'Elton John)

Liz Hurley (actrice)

Sadie Frost (actrice)

Doreen Lawrence (la mère de Stephen Lawrence, victime d'un meurtre raciste en 1993)

Pour sa part, le duc de Sussex a qualifié les actes de l'éditeur d' «activité criminelle odieuse». Il s'agit de la quatrième plainte que le prince dépose à l'encontre du groupe, et celle-ci pourrait bien être «la plus importante», note le site newsweek.com.

Qui est visé, et pourquoi?

En cause? L'Associated Newspapers Limited (ANL), gros acteur de l'industrie des mass médias britanniques et éditeur, entre autres, du Daily Mail.

La compagnie aurait employé des détectives privés pour mettre ses cibles sous écoute, dans leur voiture ou à domicile.

Dans cette affaire, des policiers entretenaient des liens corrompus avec des détectives privés, et auraient reçu des paiements. Les détectives auraient réussi à recueillir «par la tromperie» des informations et des données médicales. Le site du Guardian parle même «d'usurpation d'identité, pour obtenir des informations médicales auprès d'hôpitaux privés, de cliniques et de centres de traitement».

Les détectives auraient en outre pu avoir accès à des comptes bancaires et des informations financières «par des moyens illicites et des manipulations».

De son côté, l'éditeur du Daily Mail réfute les accusations qualifiées de «diffamatoires»:

«Nous réfutons totalement et sans ambiguïté ces diffamations grotesques qui ne semblent être rien d’autre qu’une tentative planifiée et orchestrée pour entraîner les titres du «Mail» dans le scandale des écoutes téléphoniques concernant des articles vieux de 30 ans». Réponse de l'ANL the guardian

Tabloïds et scandales d'écoutes

Plusieurs scandales d'écoutes ont éclaté ces dernières années, qui impliquent les tabloïds britanniques. En 2005, les messageries des collaborateurs des fils du roi Charles III avaient fait l'objet d'écoutes indiscrètes. En 2011, c'est le tabloïd News of the World qui avait été épinglé dans l'affaire de la collégienne disparue et retrouvée morte, Milly Dowler, nous explique le site de TF1. Le média avait été sanctionné et fermé pour piratage téléphonique, et son propriétaire avait dû verser près de deux millions de livres à la famille de la jeune victime.

