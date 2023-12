Prison ferme pour les cambrioleurs ayant sévi au mariage de Nabilla

«Un mariage, oui. Mais c'est surtout un événement entièrement financé par Amazon. Tout est payé par la production. Il s'agit en réalité d'un tournage, c'est un décor. Et lorsque les gendarmes arrivent (...) le couple est fatigué et peu intéressé par la procédure»,

«Monsieur le procureur est plus ému de ce cambriolage que Madame Benattia», a ironisé en défense Me Nicolas Salomon:

«Sur son téléphone, on retrouve des photos de chaussures Dior appartenant à Thomas Vergara, du sac Louis Vuitton, ainsi que des recherches pour en connaître le prix»

Confronté à des images de vidéosurveillance, le prévenu présent a nié être l'homme vu à quatre pattes sur le toit de l'hôtel, assurant avoir le vertige, mais selon le parquet on y reconnait clairement ses vêtements.

Le procureur a souligné que le prévenu en fuite avait été vu à un distributeur à billets de Creil au petit matin avec la veste Dior et la carte bancaire du jeune marié.

View this post on Instagram

Devenue célèbre en 2013 avec sa participation à l'émission «Les anges de la téléréalité» sur NRJ12, la femmes d'affaires, qui vit aujourd'hui à Dubai avec sa famille, n'a pas assisté à l'audience, n'y était pas représentée et n'avait formulé aucune demande d'indemnité.

Un mandat de dépôt a été prononcé à l'encontre de celui présent à l'audience, sweat zippé et courte barbe. Le casier judiciaire de cet homme déjà incarcéré depuis un mois pour une autre affaire, comporte 27 mentions, notamment pour vol en réunion, violences et extorsion. Il a contesté les faits.

Agés de 35 et 36 ans et originaires de Creil, ces deux hommes ont tous deux été condamnés à 16 mois d'emprisonnement, des peines inférieures aux réquisitions.

Plus de «Société»

Le verdict est tombé et c'est de la prison ferme qui attend les auteurs du cambriolage de la chambre de Nabilla, alors qu'elle s'unissait à jamais avec Thomas Vergara.

Nabilla Benattia n'a pas assisté à l'audience, n'y était pas représentée et n'avait formulé aucune demande d'indemnité.

Nabilla Benattia n'a pas assisté à l'audience, n'y était pas représentée et n'avait formulé aucune demande d'indemnité. Image: EPA

Parties de Uno et chirurgie mammaire: Julia Fox déballe tout sur Kanye West

Voici les pays où on travaille le plus au monde et où se classe la Suisse

Les plus lus

D'où vient la tradition des pulls (moches) de Noël?

A l'approche des Fêtes, il est communément admis de porter des pulls de Noël. Selon un lutin bourré qui ne sait pas tenir sa langue, le père Noël glisserait même des cadeaux supplémentaires sous les sapins de ceux qui choisissent délibérément les modèles les plus moches, d'autant plus si c'est pour la bonne cause. Mais d'où a bien pu partir cette étrange tradition?

Le compte à rebours est lancé. Les décos immondes made in China inondent les vitrines des boutiques, une odeur de vin chaud trop sucré flotte aux abords des marchés de Noël et Chantal, votre tante célibattante, pollue le groupe WhatsApp familial avec ses «moi je peux pas tout faire hein, il faut que quelqu'un s'occupe de la bûche». Et au milieu de cette ambiance festive, il y a vous. Vous qui vous réjouissez de ressortir votre pull moche de Noël pour le traditionnel concours au bureau.