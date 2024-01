La BMW 850i de la légende du basket-ball Michael Jordan. Image: bringatrailer.com

La BMW de Michael Jordan est à vendre (et pas cher)

Un coupé raffiné avec un ex-propriétaire célèbre: une BMW série 8 ayant appartenu à la légende du basket-ball Michael Jordan est disponible dans une vente aux enchères en ligne.

Christopher Clausen / t-online

Sportif légendaire, voiture légendaire: ceux qui veulent se sentir comme une star du basket au volant vont être ravis. Une voiture de Michael Jordan est actuellement en vente, avec seulement 48 000 kilomètres au compteur et à un prix encore correct: sur le portail «Bring a trailer», le prix de la BMW 850i a atteint environ 70 000 dollars US (un peu moins de 60 000 CHF, état au 4 janvier 2024, 9 heures).

L'intérieur de la voiture. Image: bringatrailer.com

Tout comme son propriétaire de l'époque (six championnats NBA, cinq distinctions de Most Valuable Player (MVP), deux titres olympiques et sept titres de scoring), le coupé BMW fait partie des légendes de l'automobile. Seuls 30 000 exemplaires de la BMW Série 8 ont été construits entre 1989 et 1999 – à l'époque, c'était le modèle le plus cher de la gamme du constructeur munichois.

Neuve, la 850i coutait 157 000 marks allemands (environ 75 000CHF). Elle est propulsée par un V12 de cinq litres avec une boîte manuelle à six vitesses et 300 chevaux. Cette variante représentait environ deux tiers de toutes les Série 8 construites et permettait à cette voiture de plus de 1,8 tonne de passer de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.

Les jantes d'AC Schnitzer ainsi que certaines autres pièces n'ont été ajoutées que par la suite. Image: bringatrailer.com

Jordan a acheté la Série 8 en 1991 au «Motor Works of Barrington» dans l'Illinois. La voiture est passée au propriétaire suivant en 1995. L'équipement du coupé bleu avec une sellerie en cuir clair comprend des jantes de 17 pouces d'AC Schnitzer (qui ont été installées plus tard), un toit ouvrant électrique, des phares antibrouillard, une climatisation automatique à deux zones (défectueuse, car elle ne refroidit pas), un ordinateur de bord, un changeur de CD, des sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire et un tempomat.

Les documents de la voiture portent la signature de Michael Jordan. Malgré son faible kilométrage, la Série 8 semble avoir un peu souffert: selon le dernier propriétaire, le cache du pare-chocs avant, le capot et les ailes avant ont été repeints – même si, selon les documents, la voiture n'a pas été impliquée dans un accident.

La vente aux enchères se poursuit jusqu'au 8 janvier.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci