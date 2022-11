People

Les enfants de cette influenceuse ont plus d'abdos que vous et moi

Jessie James Decker est sous le feu des critiques après avoir posté une photo de ses enfants contractant leurs abdos.

Jessie James Decker a t-elle forcé ses enfants à faire des abdos pour avoir des plaques de chocolat si saillantes? C'est ce que se demandent les internautes après avoir vu une photo postée sur Instagram par l'influenceuse/chanteuse/blogueuse culinaire américaine.

Prochaine étape: le culturisme. instagram jessiejamesdecker

Pas vraiment connue de ce côté de l'Atlantique, Jessie James Decker est suivie par plus de 4 millions de fans sur Instagram. Elle est entre autres chanteuse de country et a écrit Just Feed Me, un livre de cuisine, best-seller du New York Times.

Ses enfants, Vivianne, Eric Junior et Forrest, respectivement âgés de 8, 7 et 4 ans, ont des abdominaux si saillants que ses fans ont été choqués et ont vivement critiqué la star. Le bad buzz était tel que l'Américaine s'est fendue d'un post sur Instagram pour se justifier.

«Lorsque j'ai posté les photos de nos vacances et que j'y ai inclus les enfants en train de faire des flexions ridicules sur la plage lors de notre voyage de Thanksgiving, je n'avais AUCUNE idée que cela susciterait une telle réaction.»

Jessie James Decker avoue avoir des problèmes d'image corporelle. instagram jessiejamesdecker

Jessie a également été accusée de photoshoper les abdos de ses enfants ou de les «surentraîner», des accusations qu'elle a réfutées.

«Je veux que mes enfants soient fiers de leur corps et de leur travail, qu'il s'agisse de la gymnastique de compétition de haut niveau pour Vivi, du désir d'Eric Jr de ressembler à son père en tant que joueur de la NFL ou du petit Forrest qui passe des heures à danser de tout son cœur.»

La maman de 34 ans, qui admet être confrontée à des problèmes d'image corporelle et à des fluctuations de poids obsessionnelles, a expliqué à ses followers qu'elle et son mari Eric Decker, footballeur américain à la retraite de 35 ans, mettent un point d'honneur à «prêcher la positivité et l'acceptation du corps» dans leur maison.

19 photos de personnes avec des particularités physiques: