Après le chaos, Britney s'explique

Face au tumulte provoqué par ses mémoires (pas encore sorties officiellement), la chanteuse et autrice en herbe a précisé via les réseaux sociaux que le but était d'abord «de n'offenser personne par aucun moyen !!!».

Alors que les fans du monde entier brûlent leurs posters de Justin Timberlake et s'étranglent sur les premières révélations de The Woman In Me, l'autobiographie de Britney Spears officiellement disponible dès le 24 octobre, la doudou de la musique pop a tenu à donner son point de vue. Comme d'habitude, à sa manière, via un long message bourré de points d'exclamation publié sur ses réseaux sociaux.

C'est du «passé»

Britney ne cache pas son désarroi devant l'affolement mondial généré par les premiers extraits de son bouquin, dévoilés en primeur notamment par le magazine PEOPLE. L'auteure en herbe a tenu à préciser qu'elle tenait, vraiment, à n'offenser personne. C'était «elle, à l'époque» et «c'est du passé!!!».

Ce ne sont pourtant pas les scoops (et piques) qui ont manqué cette semaine, au terme d'une opération marketing et médiatique orchestrée d'une main de maître. Entre son avortement sous la «pression» de son ancien amoureux, Justin Timberlake, tromperies mutuelles et rupture brutale par SMS, le pauvre homme en a prit pour son grade.

Dans son communiqué, Britney reconnaît quand même que «certaines» personnes aient pu être «offensées».

«Je suis ici pour l'établir ainsi pour le reste de ma vie !!! De toute façon, c'est la fin, et ça arrive !!!» Britney Spears, sur Instagram, ce vendredi.

Pour preuve de sa bonne foi, Britbrit a le sens de l'autocritique: elle a rouvert la section «Commentaires» de son compte Instagram sous son communiqué. Fans, lâchez-vous.

Alors que le chanteur s'est justifié via un communiqué laconique, Britney a renchérit dans sa publication: «Encore une fois, ma motivation pour ce livre n'était pas de revenir sur mes expériences passées, ce que fait la presse et c'est stupide et idiot !!! Depuis, j’ai évolué !!!».

En attendant de faire toute la lumière sur cette affaire vieille de 20 ans, on compte les minutes qui nous séparent de la publication officielle de son oeuvre. Ne brûlons pas nos t-shirts trop vite. (mbr)