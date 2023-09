People

Cette superstar des années 2000 va animer la mi-temps du Super Bowl

Le chanteur Usher fera le show lors de la mi-temps du Super Bowl 2024. Après la déception Rihanna en 2023, les organisateurs ont mis la main sur ce monstre sacré des années 2000.

Le Super Bowl 2024 se prépare. Ce dont on discute le plus? Quel sera l'artiste qui performera à la mi-temps. Pour l'année prochaine, les organisateurs ont décidé de se la jouer old school et ont mis la main sur... Usher!

Usher lors d'un show, en 2016. Image: AP Invision

L'artiste, âgé de 44 ans, est principalement connu pour ses hits du début des années 2000, parmi lesquels Yeah!, en 2004. Il est aussi l'auteur de DJ Got Us Fallin' in Love, avec Pitbull, sortie en 2010.

L'annonce a été faite via une vidéo postée sur le compte X de la NFL. Dans celle-ci, on voit Kim Kardashian appeler l'artiste par téléphone pour lui annoncer qu'il sera en tête d'affiche de l'évènement. Il s'agit en fait d'un montage réalisé avec l'introduction du clip Confessions, Part II, sorti en 2004.

Le chanteur de R&B succède donc à Rihanna, qui a fait le show en 2023 tout en étant enceinte – et avec un succès mitigé – et une équipe de choc en 2022, composée notamment de Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Doog, Mary J. Blige, Dr. Dre et 50 Cent.

Usher avait déjà assuré la mi-temps du Super Bowl, en 2011. Mais il avait alors partagé l'affiche avec les Black Eyes Peas.

«C'est l'honneur d'une vie de pouvoir tracer le Super Bowl de la liste des choses que je voulais faire. Je vais apporter au monde un show tel que personne n'en a jamais vu avant» Usher

En 2021, à Los Angeles. ap

On le prend au mot. Rendez-vous le 11 février 2024 pour le vérifier.

