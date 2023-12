People

«Laissez-moi tranquille» Billie Eilish pousse un coup de gueule

Après ses révélations parues de son interview avec Variety dans laquelle la chanteuse a fait son coming out, Billie Eilish a poussé un coup de gueule sur Instagram.

C'est la bombe people de la semaine. En pleine interview pour le magazine Variety, Billie Eilish a, semble-t-il, fait son coming out. En effet, l'interprète de What Was I Made For, qui s'est longuement confiée sur sa vie personnelle a eu quelques mots concernant son attirance pour les femmes.

«Je n’ai jamais vraiment eu l’impression de pouvoir m’identifier aux filles. Je les aime en tant que personne et elles m’attirent. (...) Elles m’attirent physiquement. Mais je suis aussi très intimidée par elles, par leur beauté et par leur présence» Billie Eilish pour Variety

Cette révélation a ensuite été confirmée par la principale intéressée sur le tapis rouge d'un événement organisé par le magazine en question, où elle a reçu le prix de la chanson cinématographique de l’année pour What was I made For, bande originale du film Barbie. Au micro de Variety, qui insiste pour obtenir une confirmation, Billie Eilish a répondu avec ironie. «N’était-ce pas évident? Je n’avais pas compris que les gens ne le savaient pas». Mais la jeune chanteuse a toutefois avoué avoir été surprise tant par l'ampleur qu'a prise l'interview que par ses propres propos.

«J’ai vu tous les articles et je me suis dit “Oh, je crois que j’ai fait mon coming out aujourd’hui”. C’est cool et excitant pour moi parce que je pense que les gens ne savaient pas, mais c’est cool qu’ils le sachent. Je suis pour les filles.» Billie Eilish au micro de Variety.

Trop c'est trop

Si Billie Eilish pensait en avoir fini avec tout ça, erreur. Et pour calmer toute cette ardeur, la jeune femme a publié lundi un post sur Instagram. Elle s'en est notamment prise à Variety pour l'avoir «outé», autrement dit forcée à faire son coming out.

Image: Instagram

«Merci à "Variety" de m’avoir remis ce prix et aussi de m’avoir outé à 11 heures du matin sur un tapis rouge plutôt que de parler de choses importantes. Oui j'aime les hommes et les femmes. Maintenant, laissez-moi tranquille» Billie Eilish sur Instagram.

Une attitude qui lui a été reprochée par les internautes puisque certains d'entre eux l'accusent de s'en prendre à tort au magazine qui n'a fait que «relayer ses dires», à l'instar de ce commentaire:

«L'audace de rejeter la responsabilité sur l'intervieweur de Variety alors que vous avez fourni volontairement les informations» un internaute sur Instagram

La chanteuse a tout de même appelé sa communauté à se concentrer sur ce qui compte pour elle, sa musique et son travail.

