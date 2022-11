Collectionneur de voitures, il a également présenté une émission automobile, «Jay Leno's Garage». Sa collection, qui contient des voitures et des motos anciennes rares, vaudrait une dizaine de millions de dollars. (ats/jch)

L'une de ses voitures s'est enflammée, blessant le côté gauche de son visage sans néanmoins toucher son oeil et son oreille, selon le média TMZ.

«J'ai été gravement brûlé par un feu dû à de l'essence. Je vais bien. J'ai juste besoin d'une semaine ou deux pour me remettre sur pied.»

Jay Leno, légende de la télévision américaine et ancien animateur du «Tonight Show», a été hospitalisé lundi pour de graves brûlures après un accident. Il a assuré «aller bien», mais sa convalescence pourrait prendre jusqu'à deux semaines.

Plus de «Société»

Rihanna invite Johnny Depp pour une occasion spéciale et crée un scandale

Vous reconnaissez ce cul? Son propriétaire a été sacré homme le plus sexy

«Si j'abandonne la bataille contre le diabète, il me reste un an à vivre»

Qui est Mark Mateschitz, «héritier fugitif» et millénial le plus riche d'Europe?

Le couple royal le plus étrange de la planète embarrasse la Norvège

Les plus lus

«T'es une merde, bouffon!»: Hanouna et la Nupes, les tocards du clash

Jeudi soir, on a subi la longue et insupportable bagarre entre un Cyril Hanouna en pleine implosion et un jeune député de la Nupes sur le plateau de «Touche pas à mon poste». Bousculé, mais combattif, Louis Boyard a incarné (presque) malgré lui les vices d'une extrême gauche française embourbée dans une violente culture du clash.

Nous avons assisté à une scène d'une rare violence, jeudi soir, sur le plateau de «Touche pas à mon poste». Non pas que l'agressivité brute soit particulièrement rare sur le ring télévisuel du caïd Hanouna (les violences y sont même tous les soirs exposées sans détours). Hier soir, un animateur a dépassé les bornes en injuriant un député de la Nupes. Le verbe dégueulasse et la gestuelle brutale et menaçante, Cyril Hanouna a traité un élu de la République française comme un moins que rien.