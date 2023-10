Cristina est même allée jusqu’à arracher les plinthes de sa chambre. Mais ça n’a pas suffi. «Elles avaient migré dans mon nouveau lit, donc je l’ai congelé aussi». Et les malheurs de s'enchaîner: «eh bah y’en a encore dans mon lit qui était congelé! Et elles avaient migré dans la chambre du fond où je suis en train de dormir!»

L'animatrice a déjà annoncé avoir dû jeter son lit et congeler ses meubles, avant d'acheter un nouveau lit, et de désinfecter son appartement - à plusieurs reprises. «J’en suis à ma 7e désinfection», nous dit-elle, en désignant le chien renifleur censé détecter les «coriaces» de lit. Mais quelques instants plus tard:

La crise des punaises de lit préoccupe les Parisiens depuis plusieurs semaines, et les célébrités ne sont pas épargnées. Pour ventiler ses émotions, Cristina a saisi son compte Instagram et expliqué à ses fans comment sa situation domestique est devenue ingérable.

Julia Fox admet que Kim Kardashian lui a piqué son style et son mec

Depuis la publication de son autobiographie et «chef-d'oeuvre», Down The Drain, on pensait à peu près tout savoir des liens complexes qu'entretenait Julia Fox avec le turbulent Kanye West et son impitoyable ex-belle-famille Kardashian. Une interview dévoilée ce mercredi par Vanity Fair nous montre que c'est encore plus tordu que ce qu'on imaginait.

Julia Fox est une femme complexe. En plus d'être mannequin, actrice, autrice, poétesse, modeuse, influenceuse et tout le tintouin, elle est également d'une extrême noblesse. La preuve: après nous avoir déballé dans ses mémoires que Kim Kardashian aurait joué un rôle dans sa rupture avec Kanye West, l'écrivaine en herbe ne peut toujours pas s'empêcher de chanter son admiration pour sa rivale.