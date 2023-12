People

Pierce Brosnan risque la prison pour une balade illégale

L'ex-agent 007 s'est fait prendre sur le fait pendant une balade dans un parc naturel. Image: FilmMagic

C'est ça, de s'aventurer hors des sentiers battus! Pierce Brosnan a été épinglé après ses pérégrinations dans des zones non-autorisées du célèbre parc de Yellowstone. Outre une grosse amende, l'acteur risque la prison et doit comparaître devant le juge le mois prochain.

Plus de «Société»

Selon le Los Angeles Times, qui s'est procuré une copie de la contravention, l'acteur américano-irlandais se promenait début novembre dans le parc des Etats-Unis lorsqu'il a été sanctionné pour un «déplacement à pied dans une zone thermale». N'est pas James Bond qui veut.

Pierce Brosnan est accusé d'avoir quitté les sentiers autorisés pour observer de plus près les thermes technicolor Mammoth Terraces, un acte illégal en vertu de la loi fédérale américaine. L'infraction est passible d'une peine maximale de six mois de prison et d'une amende maximale de 5000 dollars.

Des accidents fréquents

Les visiteurs du parc de 9000 kilomètres carrés, connu pour ses geysers et sources d'eau chaude, sont tenus de rester sur les sentiers spécialement aménagés pour éviter de glisser dans les eaux brûlantes et acides du sous-sol.

Le Grand Prismatic Spring de Yellowstone.

Pas plus tard que l'an dernier, les gardes forestiers ont trouvé un morceau de pied humain dans l'une des sources d'eau chaude, où les températures peuvent atteindre environ 60 degrés celsius. En 2016, un jeune homme est décédé après être tombé dans l'une de ces sources.

En ce qui concerne, l'ex-agent 007, s'il a échappé à ce sinistre destin, il devra comparaître devant un juge en janvier prochain. Selon le Telegraph, c'est la première fois que l'acteur a des démêlés avec la justice. (mbr)