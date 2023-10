Les numéros de téléphone de ces influenceurs auraient fuité sur la Toile. images: instagram/Twitter

Le numéro de téléphone de ces influenceurs a fuité et ils ramassent

Suite à leur prise de position sur le conflit israélo-palestinien, plusieurs influenceurs ont vu leur numéro de téléphone divulgué sur la Toile, conduisant à une vague de cyberharcèlement.

Depuis l'attaque du Hamas qui s'est abattue sur une rave party ce samedi 7 octobre, les terribles images ne cessent de tourner sur les réseaux et les chaînes de télévision.

De nombreuses personnalités ont affiché leur soutien aux victimes. D'autres ont de surcroît partagé des prises de position plus affirmées sur ce conflit au long cours. C'est notamment le cas de Gigi Hadid, Kim Kardashian, Justin Bieber, et de nombreuses autres stars dans le monde.

Plus proches de nous, des influenceurs francophones ont également affiché leur point de vue personnel, et soutenu l'un ou l'autre camp. Cependant, les divergences de point de vue ont non seulement créé des tensions dans leurs cercles intimes, mais également impliqués leur communauté de followers.

C'est notamment le cas de Maeva Ghennam, qui, dans le sillage de la tragédie, a saisi son compte Snapchat pour prendre clairement position en faveur de la Palestine lundi. Un autre influenceur, Dylan Thiry, a fait de même, suscitant de nombreuses réactions.

Source: story instagram de Maeva Ghennam.

Depuis leurs déclarations, les deux web-célébrités ont fait savoir que leur numéro avait fuité sur la Toile. Ils ont indiqué se faire harceler par téléphone et via WhatsApp, recevant des milliers d'insultes et menaces de mort. Maeva Ghennam a d'ailleurs expliqué avoir dû mettre son portable en mode avion pour bloquer les appels incessants.

Selon Voici, Dylan Thiry a saisi son compte Instagram pour pointer du doigt une personne, qui serait, selon lui, responsable de cette fuite: il s'agirait de Magali Berdah. Il affirme dans sa story que la directrice de Shauna Events aurait volontairement cherché à lui nuire, ainsi qu'à son ancienne protégée Maeva:

«Tu parles de cyberharcèlement tous les jours. Que Booba t’insulte, il te menace et tout ce qui va avec. C’est exactement ce que tu fais avec moi. Elle a partagé le numéro de Maeva Ghennam aussi, qui se fait insulter sur WhatsApp (...) Si l’hypocrisie était un être humain, ça serait Magali Berdah».

Dans le feu de la polémique, Maeva Ghennam s'en est prise à son ex-mentor. «Elle, c'est fini», a-t-elle affirmé avec force. «Moi, Magali, je l'ai soutenue publiquement. Combien de personnes ne sont pas allées à son mariage de peur de se faire démonter par leur communauté?».

«Tu vas voir la Maeva méchante, mais très, très, très méchante» source: melty

Le numéro de Magali Berdah fuite aussi

Ce week-end, Magali Berdah a de son côté affiché son soutien à Israël. Celle-ci, ainsi que son compagnon, se sont récemment dit «oui» à Tel Aviv, lors d'une cérémonie fortement relayée sur les médias sociaux.

Elle a tenu à montrer son soutien aux victimes de l'attaque en postant une photo d’elle en train de prier contre le mur des Lamentations à Jérusalem.

Depuis cette publication, la directrice de Shauna Events dit essuyer d'abondantes vagues de haine sur les réseaux. «En 24h j’ai reçu 5500 commentaires immondes», explique-t-elle, en colère. «Tout le monde fait des amalgames. (…) J’ai quand même le droit de soutenir ce pays qui est mon pays de cœur... Je me suis mariée là-bas y a deux mois.»

Mercredi, Magali a fait savoir que son numéro avait à son tour fuité sur internet. Elle a partagé des captures d'écran où s'affichent des centaines d'appels inconnus, des messages d'insultes très violents, ainsi que des menaces de mort. Nombre de messages ciblent aussi sa fille. L'ex-animatrice de TPMP songe à porter plainte, a-t-elle fait savoir.

source: story instagram de magali berdah

source: story instagram de magali berdah

Ce n'est décidément pas une bonne période pour celle qui est surnommée la «papesse des influenceurs». La semaine passée, elle a en effet été placée en garde à vue par la police judiciaire de Nice. Elle est notamment suspectée de s'être adonnée à «des malversations financières d’ampleur». Elle devra également faire face à une plainte du rappeur Booba, qui accuse Shauna Events de «pratiques commerciales trompeuses».

