Gisele Bündchen et Tom Brady, c'est fini!

Le top model brésilien et le joueur de la NFL sont sur le point de divorcer. Une décision du célèbre quarterback aurait mis le feu aux poudres et au contrat de mariage.

Gisele Bündchen et Tom Brady vont se dire «non» après 13 ans de mariage. Selon les informations révélées cette semaine par le média américain Page Six, le mannequin brésilien de 42 ans et le joueur de football américain (NFL) de 45 ans ont chacun engagé un avocat spécialiste des divorces pour régler la fin de la relation, et surtout pour diviser en deux leur empire pesant plusieurs millions. La procédure devrait se passer en Floride, leur lieu de résidence.

Selon des rumeurs, cela faisait déjà quelques mois que le couple vivait séparément à la suite d'une «dispute épique», note Page six. Comment en sont-ils arrivés là? Il semblerait que la décision prise par Tom Brady de sortir de sa retraite pour rejoindre l'équipe des Buccaneers de Tampa Bay aurait lourdement pesé dans la balance. Un point de divergence qui aurait jeté de l'huile sur un feu déjà bien chargé en bagarres.

«Je n'aurais jamais pensé que cette dispute sonne la fin du couple, mais il semble que oui» Une source proche du duo à Page Six

Un couple très médiatisé et un paquet de pesos en jeu, voilà qui risque de donner de l'eau au moulin insatiable des tabloïds. Pour rappel, Gisele et Tom, c'est la love story d'un top model ayant défilé pour les plus grands, de Alexander McQueen à Victoria's Secret, et d'un mythique quarterback de la NFL, sept fois champion au Super Bowl.

Nommée parmi les femmes les plus puissantes en 2014 par le magazine Forbes, Gisele était en couple avec Leonardo DiCaprio pendant cinq ans.

Le mannequin l'a quitté en 2005, pour se jeter dans les bras musclés du joueur de la NFL en 2009, qui est l'un des mieux payés du domaine, selon Page six. Selon Forbes, l'athlète gagnerait quelque 30 millions par saison, et totalise une fortune estimée à plus de 210 millions d’euros (normal, puisqu'il est THE GOAT, notent certains membres de la rédaction). A eux deux, ils comptabilisent pas moins de 26 millions de dollars investis dans leur portefeuille immobilier.

Tom et Gisele sont parents d'un garçon de 12 ans, nommé Benjamin, et d'une petite fille de 9 ans, Vivian. Tom a quant à lui un fils d'une première union. Les stars envisageraient une garde partagée, mais ils ne se sont pas encore officiellement exprimés.

