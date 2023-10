Choc et pluie d'hommages après le décès de Matthew Perry

Image: Matthew Perry arrive à la première de «The Invention of Lying» à Los Angeles le 21 septembre 2009. Image: AP

People

Mort de Matthew Perry: ce que la police a retrouvé chez lui

Une génération entière est en deuil. Matthew Perry, notre très Chandler Bing à l'écran dans l'inoubliable série «Friends», n'est plus. L'acteur de 54 ans a été retrouvé inconscient samedi par son assistant dans son jacuzzi. Alors que TMZ fournit un nouvel élément de contexte, une pluie d'hommages s'est abattue sur la Toile, de Justin Trudeau à Adele.

Plus de «Société»

Le choc du décès soudain de Matthew Perry s'est propagé d'Hollywood au Canada, d'où était originaire la star qui souffrait de problèmes d'addiction. L'acteur américain a incarné Chandler Bing dans la sitcom à succès «Friends».

L'acteur de 54 ans a été retrouvé inconscient samedi par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. La chaîne américaine NBC sur laquelle était diffusé «Friends» a confirmé son décès. Selon le média spécialisé TMZ, aucun indice ne laisse présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel.

Cependant, TMZ fournit quelques éléments qui pourraient bien peser dans l'enquête. Selon le média américain, les premiers intervenants qui se sont précipités au domicile de Matthew Perry samedi n'ont pas trouvé de drogues illégales, mais de nouvelles informations provenant de source policière ont révélé que de nombreuses drogues Rx (sur prescription) avaient été trouvées dans la maison.

«Nos sources policières ont déclaré à TMZ que les autorités ont trouvé des antidépresseurs, des anxiolytiques et un médicament contre la BPCO dans la maison. BPCO est l'abréviation de Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique - ce médicament est souvent utilisé chez les personnes souffrant d'emphysème ou de bronchite chronique. Matthew a fumé au cours de sa vie.» TMZ.

Le média rajoute qu'un examen toxicologique pour déterminer si des médicaments se trouvaient dans l'organisme de Matthew Perry sera poursuivi. Mais cela pourrait prendre des mois.

De plus, rapporte TMZ, des membres de la famille de l'acteur étaient sur les lieux hier soir – y compris ses parents, Suzanne Morrison et John Bennett Perry. Ils ont déclaré aux journalistes:

«Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimés. Matthew a apporté tant de joie au monde, à la fois en tant qu'acteur et en tant qu'ami. Vous comptiez tous tellement pour lui et nous apprécions l'immense effusion d'amour» Les parents de Matthew, à TMZ

Pluie d'hommages

Né dans le Massachusetts dans le nord-est des Etats-Unis en 1969, de parents canadien et américain, Matthew Perry a été élevé entre Montréal et Los Angeles. Ancienne journaliste canadienne, sa mère a travaillé comme attachée de presse pour le père de Justin Trudeau, l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a donc réagi cette nuit sur «X» (anciennement Twitter):

«Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n'oublierai jamais nos jeux dans la cour d'école, et je sais que les gens du monde entier n'oublieront pas la joie que tu leur as apportée»

Si les cinq membres de la bande d'amis de «Friends» - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer - n'ont pas réagi dimanche sur les réseaux sociaux, de nombreuses autres stars ont rendu hommage à la star décédée.

«Oh non!!! Matthew Perry!! Cette âme si tendre, troublée», a écrit l'actrice Mira Sorvino, qui avait joué avec Perry dans un film de télévision, «Parallel Lives», en 1994.

«Je suis déchirée. J'ai le coeur brisé. Fais de beaux rêves Matty», a lancé l'actrice Selma Blair qui a rendu hommage à «son plus vieil ami» sur Instagram.

«Il a apporté tant de joie à des centaines de millions de personnes dans le monde avec son jeu comique impeccable et son esprit caustique», a déclaré de son côté la chaîne NBC. «Son héritage traversera de nombreuses générations».

Sur Instagram, relaie BFMTV, Rumer Willis - dont le père Bruce Willis a joué dans Mon voisin le tueur aux côtés de Matthew Perry - s'est rappelé sa rencontre avec la star de «Friends» sur le plateau de tournage du film de Jonathan Lynn, sorti en 2000.

«Il était si gentil, drôle et doux avec mes sœurs et moi. (...) Je sais qu'il a eu beaucoup de défis dans sa vie et qu'il a apporté beaucoup de joie aux gens avec son humour, j'espère qu'il peut reposer en paix» Rumer Willis sur Instagram Bfmtv

Adele lui dédie une chanson

La chanteuse britannique Adele lui a dédié une chanson lors d'un concert à Las Vegas samedi soir. «Je me souviendrai de ce personnage pour le reste de ma vie», a-t-elle dit.

Elle a également ajouté: «un de mes amis, Andrew, quand j'avais 12 ans, faisait la meilleure imitation de Chandler. Il le faisait tout le temps pour nous faire rire et si l'un d'entre nous passait une mauvaise journée ou se sentait mal, il faisait semblant d'être Chandler».

Comme le spécifie BFMTV, Adele a évoqué les problèmes d'addiction à l'alcool et aux analgésiques dont souffrait Matthew Perry depuis plusieurs années. Elle est en effet personnellement concernée par ce problème, car elle a pris la décision d'arrêter de boire depuis quelques mois.

«Il s'est montré très ouvert sur ses problèmes d'addiction et de sobriété, ce qui est incroyablement courageux» Adele

Problèmes d'addiction

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, blagueur à l'humour caustique et maladroit, dans l'ultrapopulaire série «Friends», diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004, totalisant plus de 230 épisodes. Véritable phénomène culturel, «Friends» a marqué une génération de téléspectateurs.

Elle raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler - à New York, émaillées de relations amoureuses, notamment entre Monica et Chandler et l'interminable saga entre Rachel et Ross.

Mais l'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Dans ces mémoires, publiés l'année dernière, il avait avoué avoir été en centre de désintoxication au moins 15 fois, et avoir dépensé plus de neuf millions de dollars pour essayer de se tenir éloigné des drogues.

Lors d'une récente apparition à la télévision, Perry avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété «tous les soirs» pendant le tournage de «Friends».

Au-delà de cette sitcom, Perry a joué dans des films tels que «Fools Rush In» et «The Whole Nine Yards». Jamais marié, il n'a pas non plus obtenu d'Emmys, les prestigieux prix de la télévision américaine, malgré cinq nominations. (jod/ats)