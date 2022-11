Johnny Depp au défilé Savage x Fenty de Rihanna: Personne n'a compris

«D'abord, elle ne se produit pas au Super Bowl en solidarité avec Colin Kaepernick et la minute suivante, elle annonce qu'elle le fera et, pour une raison quelconque, elle a invité Johnny Depp à faire partie de son spectacle. Où est sa morale?»

25% des femmes ont plus envie de sexe que les hommes

La gent masculine a tendance à penser plus souvent au sexe et à en avoir davantage besoin que les femmes. Mais, il existe de nombreuses exceptions.

Les hommes sont, en moyenne, sexuellement plus motivés que les femmes. C'est ce qu'ont constaté des psychologues sociaux de l'Université de la Sarre, dans une étude publiée dans la revue spécialisée Psychological Bulletin, en analysant plus de 200 études menées depuis 1996 avec un total de plus de 620 000 participants âgés de 14 ans et plus.