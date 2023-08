Il y a de l'eau dans le gaz: Natalie Portman a été aperçue sans sa bague la semaine passée. Image: Shutterstock

Une célèbre écolo aurait brisé le couple le plus discret d'Hollywood

Selon les informations du média américain US Weekly, Natalie Portman et son mari, Benjamin Millepied, se seraient séparés après 11 ans de mariage. Une infidélité de l'un des conjoints en serait la cause.

L'un des couples les plus discrets de la planète people – un peu l'antithèse de Meghan et Harry – ne serait plus, apprend-on cette semaine auprès de US Weekly. Le média rapporte en effet que l'actrice israélo-américaine a été aperçue sans son alliance au doigt, le 4 août en Australie. Anodin? Pas tant que ça, selon le média Entertainment Tonight qui précise qu'il s'agit de la date du 11e anniversaire du couple. La star du film Léon a en outre été aperçue sans bague lors de la Semaine de la mode de Paris, à l'occasion du défilé Christian Dior.

De quoi faire confirmer les rumeurs sur une séparation entre les deux artistes.

En effet, depuis le mois de juin, la presse se fait l'écho d'une infidélité de Benjamin Millepied. Le chorégraphe aurait eu une aventure avec la militante écologiste française Camille Étienne, 25 ans. Le média Voici en avait fait sa Une, titrant: «Natalie Portman trahie par Benjamin Millepied». Un bruit que l'ancien directeur de l’Opéra de Paris s'était empressé d'étouffer, déclarant: «les gens intelligents savent que la vérité ne se lit pas dans les tabloïds».

Cependant, selon les indications d'une source proche relayée par US Weekly, Natalie aurait été très blessée par la révélation de l'incartade. Elle se serait sentie «humiliée», mais ne souhaitait pas que ses deux enfants, Aleph 12 ans, et Amalia, six ans, grandissent dans un foyer brisé. L’actrice de 42 ans aurait ainsi temporisé, le temps de voir si elle pouvait refaire confiance à sa moitié.

«Natalie pensait que cette liaison était une bêtise et ne voulait rien dire» Une source proche du couple. us weekly

Une seconde source avance au contraire que les conjoints seraient actuellement «en train d’en discuter et de travailler ensemble dans l’intérêt de leurs enfants», et que Millepied se serait confondu en excuses après le scandale.

«Il sait qu’il a fait une énorme erreur et il fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne et que leur famille reste unie» Une seconde source, relayée par Entertainment Tonight

L'état exact de leur relation n'est pour l'heure pas officialisé. «Natalie est incroyablement discrète et n'a pas l'intention d'en parler dans les médias», développe la source proche du couple. «Sa plus grande priorité est de protéger ses enfants et leur vie privée».

Le couple s'était rencontré en 2009 sur le tournage du «Black Swan». Natalie avait alors évoqué un véritable coup de foudre: «Sur le tournage du film, Benjamin m'apprenait à danser. C'était comme dans un rêve, ou comme dans les histoires romantiques.» Leur séparation mettrait ainsi un terme à une relation de près de 11 ans.

(jod)

