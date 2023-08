«En se séparant, Britney perd son plus fervent partisan»

Britney pourrait se retrouver très seule face à sa famille. image: keystone

People

Le plus «fervent partisan» de Britney se retourne contre elle

Britney et Asghari, c'est «over», selon de nombreux médias. Le point sur leur relation.

Mercredi soir, la planète people tremblait de tous ses piliers. La Queen de la pop herself, pouvait-on comprendre, traversait un véritable typhon dans sa vie personnelle et amoureuse.

Et ce jeudi matin, notre oeuf au bacon du petit déjeuner à peine avalé, l'on apprend via la presse américaine que Britney, 41 ans, et son mari, 29 ans, se séparent, après seulement 14 mois de mariage. Plus que cela, lit-on, hébétés, Sam Asghari a déjà déposé des documents de divorce. Et c'est une bagarre explosive où il serait question d'une infidélité de Britney, qui serait cause du séisme. Alors que les deux intéressés n'ont encore rien confirmé, une photo de la star sans sa bague est bien vite exposée sur la Toile.

Le couple a-t-il tourné la page? source: instagram

Depuis, un grand nombre d'entre-faits se sont succédé tout au long de la journée. Mais avant de voir dans quelle tempête médiatique le couple se retrouve, rembobinons un brin pour comprendre comment un simple danseur a pu épouser cette superstar.

Spears-Ashgiri, la timeline de leur romance

Sam Asghari voit le jour en 1994 en Iran. Dès son jeune âge, ce passionné de sport se dessine une carrière dans la police au pays. Il n'est qu'un adolescent quand il décide de s'envoler pour les Etats-Unis afin de rejoindre son père. Il tente sa chance comme joueur de football américain, mais ne parvient pas à percer. Il survit d'abord grâce à de petits boulots, avant de devenir coach sportif. C'est à ce moment qu'il s'astreint à un diète et un agenda sportif très stricts,« se sculptant un physique de rêve» (merci Voici pour les détails).

Il enchaîne les castings, et décroche des contrats pour figurer dans des clips musicaux.. Et c'est en 2016, dans le clip sulfureux Slumber Party de Britney Spears que le public le découvre. Bien loin de son air impassible devant la caméra, Asghari entretient, derrière les projecteurs, et pendant plusieurs mois, une relation secrète avec la chanteuse.

Le hit Slumber Party, si vous l'avez manqué:

En janvier 2017, les deux tourtereaux officialisent leur amour en postant des photos sur Instagram. Le 12 septembre 2021, c'est au tour de leurs fiançailles de faire l'objet d'une publication numérique. Comme le rapporte Gala, le 11 avril 2022, Britney fait une grande annonce via Insta: elle est enceinte. Mais le 14 mai 2022, elle révèle avoir fait une fausse couche. Enfin, le 9 juin 2022, le couple se marie à Los Angeles.

Une avocate-star

Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, selon PageSix, Britney Spears a rassemblé son équipe juridique, avec en tête de peloton l'avocate des stars spécialiste en divorces, Laura Wasser. Un initié connaissant bien la situation a confirmé au média, mercredi, que la pop star avait embauché cette virtuose du barreau, car sa séparation d'avec l'acteur risquait de se «transformer en une vilaine bataille dans la salle d'audience».

Les premiers indices allant dans ce sens semblent déjà pointer le bout de leur nez: une source assure que l'acteur de Family Business chercherait à modifier les termes de l'accord prénuptial que lui et Spears avait signé. L'ancien coach...

...«tente de négocier des concessions au-delà de son contrat de mariage et menace de rendre publiques des informations extrêmement embarrassantes sur Britney, à moins qu'il ne soit payé» source: pagesix

Le dossier de divorce indiquerait comme date de séparation le 28 juillet. Asghari citerait des «différences irréconciliables», et aurait demandé à sa (future) ex-épouse de payer une pension alimentaire, ainsi que ses honoraires d'avocat.

Selon les informations de Madame Le Figaro, l'équipe juridique de Britney avait fait signer à l'acteur un accord prénuptial protégeant la fortune qu'elle a acquise jusqu'à présent.

«Le coach sportif ne pourra pas toucher un centime des 60 millions de dollars, soit la fortune de la pop star estimée par le New York Times . En revanche, on ignore s'il sera en mesure de toucher une partie de l'argent que l'interprète de Toxic a gagné pendant leur mariage.»

source: instagram

De fortes réactions

Sur les réseaux, les commentaires à destination d'Asghari ne sont pas tendres. A plus forte raison que, depuis l'amorce de sa relation avec Brit Brit, ses nombreux détracteurs l'accusent de n'en vouloir qu'à l'argent. Ce jeudi, certaines publications de son fil Instagram étaient fermées aux messages. Sous d'autres, l'on peut y lire:

«Divorcer et menace de divulguer des secrets embarrassants si le contrat prénuptial n'est pas renégocié, hein? Tu sais que c'est du chantage, non?» Un utilisateur instagram

«Bien sûr, il conteste le contrat prénuptial et menace de l'humilier. Wow. Quel homme 🤢» Un utilisateur instagram

«Je te retire mon soutien... Ouah! Je pense qu'on a vu tes vraies couleurs » Un utilisateur instagram

«Nous savions que tu étais une racaille pour commencer. (...) Tu as toujours été louche pour moi, alors je suis heureux qu'on découvre enfin qui tu es vraiment»

De son côté, Britney ne laisse rien paraître sur les réseaux. Dans son dernier post, elle évoque l'idée d'acheter un cheval. source: instagram

Un «système de soutien» laminé

Alors que des sources proches du couple affirment que Sam est «complètement sorti» de la vie de sa femme, et qu'il a déjà pris ses cliques et ses claques en déménageant, Britney Spears est confrontée à un enjeu de taille, selon PageSix: l'isolement. En effet, la star se retrouve relativement esseulée au sein de sa cellule familiale, et sans pilier pour la soutenir.

De son côté, TMZ enfonce le clou. En se séparant, l'ancienne gloire de la pop ne perdrait pas uniquement son conjoint. Elle perdrait également «son plus fervent partisan», qui lui permettait de faire face bon an mal an à la pression familiale - celle du clan paternel, et du giron maternel.

«Elle a un confident, [son manager] Cade [Hudson]. Ensuite, il y a son équipe de sécurité, et après cela, son système de soutien tombe d'une falaise» Une source anonyme à TMZ

L'interprète de I'm a slave for U entretient des relations houleuses avec sa mère Lynne Spears, avec qui elle s'est brouillée pendant des années, et avec sa soeur Jamie Lynn. Pour rappel, en janvier 2022, Jamie Lynn avait publié son livre «Things I Should Have Said», dans lequel elle faisait de nombreuses révélations sur Britney, abordant aussi bien leur relation que sa mise sous tutelle. En colère, la chanteuse avait menacé de porter plainte contre elle.

«Il est difficile de dire qui interviendra et aidera Britney, car on nous dit qu'elle n'est tout simplement pas capable de gérer les choses par elle-même.» Une source anonyme à TMZ

Pour l'heure, la sortie du livre-révélations de Britney est toujours prévue en octobre. L'autobiographie est prête à sortir… mais n'inclura évidemment pas les récentes complications.

La couverture👇 Son autobiographie intitulée La femme en moi est attendue en octobre 2023. source: britneybook.com

