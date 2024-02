En 2013, la chanteuse américaine Beyoncé avait stupéfié le monde entier en sortant un album surprise. Image: watson

Il y a 10 ans, Beyoncé a retourné la musique

Le 13 décembre 2013, Queen B sortait par surprise son 5ème album intitulé Beyoncé. Sept lettres roses sur fond noir. Une simplicité qui s'est avérée d'une efficacité redoutable. 14 chansons et autant de clips qui ont tout bonnement révolutionné l'industrie musicale.

«Vous savez où vous étiez le jour où je l'ai lancé.» Cette phrase, c'est Beyoncé elle-même qui l'a chantée en 2014 dans son morceau Feeling Myself. Une année après avoir sorti son album surprise, Beyoncé, le 13 décembre 2013.

Elle avait raison. Je me souviens m'être ruée sur iTunes dans les heures qui ont suivi le lancement, seule plateforme sur laquelle l'album était disponible à l'époque. 14 chansons iconiques, accompagnées de clips réalisés à la perfection où Queen B était plus badass que jamais.

Pour ne citer qu'un exemple, les premières secondes de la vidéo du tube Drunk in Love. Le bord de mer. Les vagues. La nuit. Et puis, ces quelques notes qui donnent des frissons, aujourd'hui encore, et qui précèdent l'apparition divine de Beyoncé, toute de noir vêtue, maillot de bain apparent et cheveux au carré. Cultissime.

Mais pourquoi est-ce que le lancement de l'album Beyoncé a-t-il été révolutionnaire?



Venez, on vous explique!

La surprise

Beyoncé a stupéfié le monde entier en sortant cet album qui n'avait pas été annoncé. Elle n'a pas communiqué en amont, contrairement à ce qui se faisait habituellement:

«Je ne veux pas qu'on me dise quand cet album sortira. Je veux juste qu'il sorte quand il est prêt, de moi à mes fans» Beyoncé daily mail

Une stratégie inédite qui a retourné et changé l'industrie musicale, rappelle MTV, et qui a été étudiée au sein de la prestigieuse université d'Harvard, aux Etats-Unis. En effet, comme analyse le journaliste musical Danyel Smith dans le média américain Vulture:

«Dans la relation traditionnelle entre un artiste et un label, vous devez compter sur ce dernier pour beaucoup de choses. C'est lui qui prend les décisions. Les gens se mettaient autour d'une table, discutaient des morceaux. En sortant elle-même par surprise son album, Beyoncé a enlevé du pouvoir à ceux qui prenaient ces décisions.»

Danyel Smith, journaliste musical vulture

Beyoncé n'est pas la première artiste a avoir coupé l'arbre sous le pied des intermédiaires. D'autres avant elle, à plus petite échelle, diffusaient déjà leur musique sur des plateformes comme MySpace ou Soundcloud. Mais avec l'influence de la chanteuse, ce procédé a pris une dimension jamais observée auparavant.

En agissant de la sorte, Beyoncé a défié une autre norme majeure de la sortie d'un album: l'attente. En effet, le public était plutôt habitué à des cycles promotionnels «qui trainaient en longueur et qui nécessitaient plusieurs singles avant de prendre suffisamment d'ampleur pour obtenir une date de sortie», souligne le Time.

Le vendredi

Puisqu'on parle de date de sortie, Beyoncé a été lancé un vendredi et non un mardi, comme de coutume. Conséquence? En 2015, l'industrie a décidé de faire du vendredi le jour de sortie globale des nouveaux albums.

Les réseaux sociaux

Mais il ne suffit pas uniquement de faire comme on veut, quand on veut. Encore faut-il assurer la promotion de son travail. Un jeu d'enfant lorsqu'on s'appelle Beyoncé et qu'on pèse plusieurs millions de dollars (800 millions en 2023 selon les estimations de Forbes).

Ni une, ni deux, Queen B prend contact avec Facebook et Instagram – rien que ça – pour leur demander de donner un «big push» aux vidéos promotionnelles qu'elle s'apprête à publier. Exit les communiqués de presse: il y a 10 ans, Beyoncé a su déceler l'impact que pouvait avoir la communication sur les réseaux sociaux.

«En 2013, personne ne voulait croire que les médias sociaux allaient devenir les médias sociaux tels qu'on les connait aujourd'hui. Contrairement à Beyoncé, peu de professionnels de l'industrie musicale les voyaient ainsi à ce moment-là.» Danyel Smith, journaliste musical vulture

Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le principal support de promotion des artistes, celui sur lequel la majorité d'entre eux annoncent la sortie de leurs projets. Et pour cause: comme la chanteuse l'expliquait à l'époque, ils permettent de privilégier un lien direct entre un artiste et ses fans.

L'image

La dernière révolution est la création d'un album visuel. «En raison de restrictions budgétaires (...), les artistes avaient souvent tendance à choisir les chansons qui avaient le plus de succès commercial pour créer ensuite des vidéos», explique Forbes.

Beyoncé a pourtant décidé d'accompagner chacune de ses 14 chansons d'un clip, créant ainsi un véritable récit. Un choix qu'elle a justifié sur YouTube:

«Lorsque les gens écoutent mes chansons, je veux qu'ils aient aussi l'histoire que j'ai en tête. C'est ce qui fait que cet album est à moi» Beyoncé

Les retombées

Beyoncé est l'album qui s'est vendu le plus rapidement sur iTunes. Il est devenu presque instantanément numéro 1 dans plus d'une centaine de pays. Dans les 12 heures qui ont suivi sa sortie, 1,2 million de tweets ont été recensés; jusqu'alors, aucun artiste n'avait réalisé un tel exploit, et d'une telle ampleur.

D'autres chanteurs ont par la suite sorti leur album par surprise, comme Drake, Frank Ocean ou Taylor Swift. Mais personne n'a réussi à reproduire ce que Beyoncé a accompli il y a 10 ans: transformer un lancement en «un véritable phénomène culturel».