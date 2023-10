La fiancée de Logan Paul, au centre d'un sabotage malsain. Image: Christopher Smith/Invision/AP/Invision

L'ex de DiCaprio traînée dans la boue à cause d'un combat de boxe

Le Youtubeur Logan Paul et le combattant de MMA Dillon Danis doivent s'affronter sur le ring le 14 octobre. Un combat qui ne faisait pas de vagues, jusqu'à ce que Davis s'en prenne avant l'heure à son adversaire en mettant en cause sa petite amie.

Salome Woerlen Suivez-moi

Au début, personne ne semblait s'intéresser au combat de boxe entre le Youtubeur Logan Paul et le combattant de MMA Dillon Danis. Tout au plus les fans de Logan Paul, qui compte plus de 23 millions d'abonnés, attendaient-ils avec impatience l'événement du 14 octobre. Les choses ont changé lorsque Dillon Danis s'est mis à jouer la carte de la provocation.

Dillon Danis, combattant MMA et provocateur. Image: keystone

Logan Paul est au cœur de plusieurs scandales, dont celui du selfie d'un homme pendu dans la «Suicide Forest» japonaise en 2017 ou celui de l'arnaque présumée de son cryptojeu «CryptoZoo». Mais Danis a choisi un autre angle d'attaque en s'en prenant à la fiancée de son adversaire, Nina Agdal.

Le mannequin de Victoria's Secret âgé de 31 ans est notamment connu pour sa relation avec l'acteur Leonardo DiCaprio pendant un an en 2017. En mai 2022, la Danoise s'est mise en couple avec Logan Paul et le 10 juillet, ils se sont fiancés.

undefined Ce sera le premier combat officiel de Dillon Danis sur un ring de boxe. Pour Logan Paul, ce sera le deuxième. Il a fait ses débuts en 2019 dans un combat contre le Youtubeur KSI, qu'il avait déjà affronté au niveau amateur. Il s'était fait remarquer lors d'un combat d'exhibition contre l'ancien quintuple champion du monde Floyd Mayweather Jr. en 2021, au cours duquel aucun vainqueur n'a été annoncé.

Campagne pour dénigrer Agdal

Après l'annonce du combat entre les deux hommes le 8 août, Danis a immédiatement commencé à provoquer Paul. Le lendemain de la nouvelle, il a posté une photo sans commentaire de Nina Agdal et Leonardo DiCaprio.

La photo a également fait des vagues en dehors du milieu de la boxe, Danis ayant été acclamé par de nombreuses personnes pour ce coup en dessous de la ceinture. Se sentant visiblement pousser des ailes, il a partagé d'autres anciennes photos de Nina Agdal. Sur certaines, on la voit s'embrasser avec des partenaires de l'époque. La stratégie est tout à fait intelligente: Logan Paul étant déjà détesté par une grande communauté d'internautes, Danis n'aurait guère attiré l'attention en ressassant tous ses scandales. En revanche, le fait de viser sa fiancée semble avoir eu un impact. Le 12 août, Danis a indiqué que les avocats de Logan Paul l'avaient contacté.

Pendant deux jours, Danis s'est abstenu de poster des photos de Nina Agdal. Puis il a continué avec insouciance et a publié des photos d'elle avec d'autres hommes. Même si rien n'indique qu'elle ait été impliquée sexuellement d'une manière ou d'une autre avec eux, la mission de Danis est claire: mettre en avant les «innombrables» amours de la jeune femme et recourir à une vieille rhétorique selon laquelle la «valeur» d'une femme diminue à mesure que la liste de ses partenaires intimes s'allonge. Au lieu de descendre directement Logan Paul, il présente la fiancée de ce dernier comme une femme «usée» et «sans valeur».

Ni Agdal ni Paul ne s'étaient jusqu'alors exprimés publiquement sur les tweets de Danis. Mais le 18 août, Paul aurait dénoncé Danis pour harcèlement ciblé sur la plateforme X.

Danis ne s'est pas laissé impressionner. Le même jour, il a partagé une vidéo d'Agdal dans laquelle elle dit qu'elle a un jour pratiqué une fellation dans un stade de football plein à craquer. Alors que d'autres personnalités connues peuvent apparemment se vanter de leurs expériences sexuelles en toute impunité, Agdal est clouée au pilori sur la toile pour les mêmes exploits.

La conférence de presse

Au vu du ramassis de bêtises publié par Danis, la première conférence de presse en amont de l'événement était attendue avec impatience par beaucoup. Le 22 août, Danis et Paul se sont rencontrés pour la première fois à Londres et, comme on pouvait s'y attendre, les choses ont rapidement dégénéré. Les attaques ont à nouveau fusé, une fois encore sur le dos des femmes.

Logan Paul est enfin sorti de son silence en s'exprimant sur l'attitude de Danis sur X. Il a déclaré ne pas pouvoir accepter la situation:

«Tu n'as pas à te défouler sur moi parce que mon frère a couché avec ton ex»

La réponse de Danis:

«Au moins je me suis débarrassé de cette garce, alors que toi, tu en épouses une»

Danis et sa double morale

Un peu plus tard, une nouvelle confrontation a eu lieu lors d'un face-à-face organisé par DAZN et partagé sur Youtube. Là aussi, les deux hommes se sont insultés pendant 20 minutes, sans que le bip de censure ne cesse de retentir.

Tout à coup, Dillon Danis a fait une révélation fracassante. Il a avoué avec fierté avoir couché avec 1500 femmes. Son double discours ne semble pas déranger le combattant (ni aucun de ses fans d'ailleurs). En août, il a publié au total 452 tweets et gagné 434 000 abonnés supplémentaires. Récemment, il a franchi la barre du million d'abonnés.

Il continue ainsi l'Agdal-bashing, laissant régulièrement entendre qu'il possède encore des photos de ce qu'il ne peut publier pour des raisons légales.

«À ce stade, je dois peut-être simplement publier ces photos par bonté d'âme, pour sauver Logan d'elle. Si seulement vous saviez à quel point cette nana est vraiment dégueulasse, c'est dingue. Mais si je fais ça, le combat sera annulé et je serai poursuivi en justice. Une décision difficile.»

Mais au lieu de publier ces photos explosives, il préfère recourir à Photoshop pour la montrer, entre autres, aux côtés d'Harvey Weinstein, condamné pour abus sexuels, ou avec des ex.

Agdal dépose plainte

Alors que Nina Agdal ne s'est jamais exprimée publiquement sur le dossier, elle a déposé une plainte contre Dillon Danis le 6 septembre. Celle-ci comprenait une requête contraignante pour l'empêcher de publier d'autres photos ou vidéos privées. Dans sa plainte, Agdal invoque deux cas de publication d'une image intime et un cas de violation de la vie privée.

Mais ce n'est pas tout: lors d'une conversation avec son frère Jake Paul, Logan Paul a soupçonné Danis de se chercher des excuses pour annuler le combat. Selon lui, Dillon Danis aurait volontairement attrapé le Covid pour ne pas avoir à se présenter.

En réponse, Danis a réagi sur Twitter:

«J'ai une meilleure idée: je vais baiser Nina la veille et attraper le VIH»

Ce faisant, il a déclenché le dépôt d'une nouvelle plainte: Agdal l'accuse de diffamation.

Depuis l'annonce du combat du 8 août, les spéculations vont bon train sur un retrait de Paul ou de Danis. Certains pensent que Danis pourrait décommander sous prétexte d'une plainte, car il n'aurait plus le temps de préparer l'affrontement. Mais jusqu'à présent, rien de tel ne s'est produit.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

