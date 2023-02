People

Rihanna va bientôt chanter pour un autre grand événement

Après sa performance au Super Bowl le 13 février, la star remontera sur scène cette fois-ci pour la cérémonie des Oscars le 12 mars.

On n'arrête plus Riri. Alors qu'elle n'était pas montée sur scène depuis 4 ans, la chanteuse se sent pousser des ailes et enchaîne les grands événements. Après sa performance spectaculaire au Super Bowl, la superstar de la pop va chanter aux Oscars.

La chanteuse de 35 ans interprétera Lift Me Up, une ballade nommée aux Oscars car tirée du film Black Panther: Wakanda Forever. Une annonce révélée ce jeudi 23 février par les organisateurs. La cérémonie des Oscars à Los Angeles est prévue le 12 mars et sera animée par le comédien Jimmy Kimmel. Rihanna est nommée pour la première fois.

Il y a deux semaines environ, Rihanna a fait la Une des médias avec un show spectaculaire pour la mi-temps du Super Bowl, composé d'un medley de ses plus grands tubes. A cette occasion, elle a également révélé qu'elle était à nouveau enceinte.

La chanteuse originaire de l'île de la Barbade et son compagnon, le rappeur américain Asap Rocky, sont devenus parents pour la première fois il y a environ neuf mois. (sda/dpa)

