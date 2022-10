Kim Kardashian promeut de la crypto, Wall Street se fâche

L'autorité accuse plus précisément la vedette de téléréalité, influenceuse et femme d'affaires, d'avoir fait la publicité d'un actif en cryptomonnaies, les jetons EMAX, vendus sur EthereumMax, en omettant d'indiquer qu'elle avait été rémunérée 250'000 dollars par la plateforme pour cette opération .

C'est en quelque sorte le «gendarme de la Bourse» américain. La U.S. Securities and Exchange Commission, souvent abrégée en «SEC», est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

Wait a minute. What is la SEC?

Santé: «Les femmes consultent plus, mais sont peu prises au sérieux»

Recherches réalisées parfois uniquement sur des souris mâles, stéréotypes de genre et inégalités de traitement: dans le milieu médical suisse, les femmes sont moins bien loties que les hommes. Pourquoi? Entretien avec une spécialiste.

En Suisse, les femmes malades sont majoritairement moins bien soignées que les hommes, elles sont moins présentes dans les études et sont encore victimes de biais liés au genre. Voici les différences de traitement que Carole Clair et Joëlle Schwarz – coresponsables de l’unité Santé et Genre d’Unisanté, à Lausanne – ont mis en lumière dans une récente étude. Deux motions ont été déposées cette semaine au Parlement pour parer à ces inégalités. Elles ont été acceptées au Conseil national et sont maintenant débattues au Conseil des Etats.