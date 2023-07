Qui est Alessia Elefante, la compagne de Donnarumma?

Le couple a élu domicile dans la banlieue chic de Paris, où il menait jusque-là une vie paisible et discrète. Tout a basculé la nuit dernière. Aux dernières nouvelles, les auteurs du cambriolage sont toujours en fuite. La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'enquête.

De nombreux internautes avaient décrit la jeune femme (née le 25 mai 1997) comme «belle», «incroyable» et «élégante», même si certains avaient critiqué sa petite taille en comparaison à celle de son chéri (196 cm).

Peu suivie sur les réseaux sociaux (moins de 17'000 followers sur son compte Instagram vendredi matin), Alessia Elefante avait fait sensation lors de la cérémonie du Ballon d'or 2021, au cours de laquelle Donnarumma avait remporté le prix Yashin, décerné au meilleur gardien de but de l'année.

Peu connue du grand public, Mme Donnarumma, que la presse italienne décrit comme «très timide et réservée», est en couple avec le gardien de but depuis 2016. Les deux amoureux n'avaient que 17 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils sont tous les deux originaires de la même ville italienne, Castellammare di Stabia, une localité située au sud de Naples, en Campanie.

Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été cambriolés à leur domicile parisien dans la nuit de jeudi à vendredi. Le couple a été «ligoté» par «plusieurs individus» sous la menace d'«une arme», dont la nature n'a pas été précisée, dans leur appartement du VIIIe arrondissement de la capitale. Le footballeur a été pris en charge à l'hôpital après les faits tout comme sa conjointe, Alessia Elefante.

Le couple a été cambriolé et ligoté cette nuit à Paris. Si le public connaît bien le gardien italien du PSG, il sait en revanche peu de choses sur celle qui partage sa vie. Présentation.

Alessia Elefante poste régulièrement des photos sur les réseaux sociaux. La jeune femme et son chéri, Gianluigi Donnarumma, ont été cambriolés vendredi à Paris. Image: Instagram

