A la surprise générale, Hailey Bieber et Selena Gomez sont apparues «bras dessus, bras dessous» au gala de l’Academy Museum à Los Angeles. Les images ont été postées sur les réseaux sociaux. Image: twitter

Arrêtez tout, Hailey Bieber et Selena Gomez sont devenues copines

Hailey Bieber et Selena Gomez, que tout opposait, semblent avoir enterré la hache de guerre.

C'est LA photo la plus inattendue de l'année pour tous les fans de news people. Toutes deux présentes au gala de l’Academy Museum à Los Angeles samedi 15 octobre, la femme de Justin Bieber et l'ex de Justin Bieber ont mis fin aux rumeurs de rivalité et ont posé, ensemble, le temps de quelques clichés. Et il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux, que dis-je, le monde de la pop culture s'enflamme.

C'est une histoire qui dure maintenant depuis plusieurs années: Hailey Bieber, qui a épousé Justin Bieber en 2018, était devenue la cible des fans de Selena Gomez dès le début de sa relation avec le chanteur canadien. Elle s'était d'ailleurs exprimée à ce sujet pour la première fois, il y a deux semaines.

C'est le photographe Tyrell Hampton qui a lâché la bombe sur son compte Instagram. La photo de Selena Gomez et Hailey Bieber, publiée il y a 13 heures, compte déjà plus d'un million de like et plus de 20 000 commentaires.

Voyez plutôt:

Les opinions sont divisées

Sur Twitter, les avis divergent. Certains sont ravis et applaudissent ce retournement de situation, tandis que d'autres reprochent à Selena Gomez de pardonner «l'impardonnable». Ces fans-là pensent que Hailey a volé Justin à Selena.

Non, parce que Selena Gomez et Hailey Bieber ensemble, je suis choquée, oh mon dieu 😭.

Hailey Bieber et Selena Gomez se sont embrassées, c'est mon multivers de folie, je le jure.

Comment casser Internet by Selena Gomez et Hailey Bieber.

Justin voyant la photo de Hailey et Selena ensemble.

Le hashtag Hailey et Selena regroupe déjà plus de 80 000 posts sur Twitter. Et beaucoup s'amusent de la situation, notamment en imaginant la réaction de l'homme au centre de tout: Justin Bieber.