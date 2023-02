En effet, selon le journal espagnol, la jeune étudiante et mannequin s'est vu être hospitalisée en raison de crises d'angoisse. (sia)

Nul doute que le stress occasionné par cette tempête médiatique est difficile à vivre pour l'étudiante en relations publiques. En effet, Clara Chia s'est soudainement retrouvée sous le feu des critiques lorsque son couple avec Piqué a été découvert et officialisé sur Instagram.

Clara Chia hospitalisée à cause de la rupture entre Piqué et Shakira

La nouvelle petite amie de Piqué vit des moments difficiles. La mannequin, considérée comme responsable de la séparation entre Piqué et Shakira, a été hospitalisée à cause du stress.

