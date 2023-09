Après des mois compliqués par de graves problèmes de santé, la princesse Charlene semble plus sereine et prête à assumer son rôle d'Altesse. montage: watson

«Je me sens en pleine forme»: Charlene de Monaco ne se cache pas en Suisse

Voilà plus d'un an que l'énigmatique princesse est de retour sur le Rocher, après des mois d'exil en Afrique du Sud et en Suisse en 2020, suite à de graves problèmes de santé. Désormais, Charlene va mieux et l'a fait savoir dans une interview pour Monaco Matin, à l'occasion de la rentrée.

C'est officiel: Charlene ne se planque pas dans le canton de Vaud. Après des rumeurs persistantes selon lesquelles la femme du prince Albert se serait déniché un refuge dans nos contrées, quel démenti plus efficace pour la «sirène» qu'une poignée d'apparitions publiques sur son Rocher? A l'exception d'une interview ce dimanche pour Monaco Matin, dans l’atmosphère feutrée d'un salon du Palais princier, on ne voit pas.

Le couple fait le point

Ne vous attendez pas à de révélations fracassantes de la part de Charlene. Fidèle à elle-même, la discrète princesse est avare en confessions. Tout juste en apprend-on davantage sur le caractère de ses jumeaux de 9 ans, Jacques et Gabriella, qui viennent de faire leur rentrée scolaire, et la manière dont leurs parents appréhendent leur futur rôle dans la principauté.

«Mon mari et moi pensons qu’il est important qu’à l’école et dans leurs activités quotidiennes, ils vivent comme n’importe quel autre enfant de leur âge», affirme la maman du prince héréditaire et de sa jumelle.

«Ce ne sont que des enfants, mais soumis au regard public» Charlene, le 9 septembre, à Monaco Matin.

C'est peu dire qu'ils ont été scrutés, les Grimaldi, tout au long de l'été. Alors que la famille profitait de trois semaines de break sur un yacht au large de la Corse, les spéculations sur les tensions matrimoniales ont rythmé leur vacances à la même cadence que leurs plongeons dans la Méditerranée. Paparazzis et tabloïds ont scruté les plages avec maniaquerie pour trouver le moindre geste révélateur. Sans beaucoup de succès.

Le prince Albert, Charlene et leurs deux enfants, Jacques et Gabriella, le 9 septembre dernier. Getty Images Europe

Un sujet sur lequel la royal de 45 ans a préféré ne pas s'exprimer, laissant ce soin à Albert, pas plus tard que la semaine dernière, dans les colonnes du Corriere della sera. Le prince, qui s'est fait un spécialiste des mises au point dans la presse people ces dernières années, est formel: «Charlene a eu quelques difficultés il y a plusieurs mois maintenant, mais maintenant Dieu merci c'est fini, et elle est toujours à mes côtés».

«Je ne comprends pas toutes ces rumeurs blessantes, sur le fait qu'elle vit ailleurs, en Suisse, des rencontres sur rendez-vous pour nous voir... Ce sont des mensonges!» Le prince Albert, au Corriere della sera.

Quant à Charlene, après des années difficiles et de graves problèmes de santé, elle semble prête à reprendre le job à temps plein. Entre les missions de sa fondation et son rôle de présidente de la SPA monégasque, sa rentrée s'annonce riche en activités. Mais elle l'assure, elle se sent prête: «Aujourd’hui, je me sens en pleine forme heureuse et sereine.»

«J’espère pouvoir reprendre prochainement le sport», conclut l'ex-championne olympique de natation à Monaco Matin. «Je marche régulièrement, mais j’aimerais me remettre à l’entraînement de natation, pour recouvrer un peu plus d’énergie et me sentir plus forte.» C'est tout ce qu'on souhaite à la fougueuse nageuse, même si on aurait adoré la croiser sur les berges du Léman. (mbr)