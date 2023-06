Les mannequins Gigi Hadid, Neelam Gill ou encore Maria Beregova figurent sur le tableau de chasse amoureux (très) fourni de Leonardo DiCaprio. montage: watson

Leonardo DiCaprio a-t-il enfin brisé la malédiction?

28 ans. Oui, vous avez bien lu: la dernière copine affichée de Leonardo DiCaprio serait âgée de 28 ans. L'acteur aurait-il enfin brisé la malédiction qui plane sur sa trépidante vie amoureuse?

Ce n'est un secret pour personne. A l'exception de sa mère et de sa meilleure amie, Kate Winslet, aucune femme n'est assez parfaite pour Leonardo DiCaprio.

Une étude approfondie de ses ex-partenaires peut toutefois permettre de brosser son portrait-robot. Le modèle-type est blonde (souvent), grande (toujours), canon (forcément). Mais surtout, très jeune: aucune n'a jamais dépassé le seuil fatal de 25 ans. Un critère qui suscite depuis des années son lot de mèmes, moqueries, inquiétudes, voire indignation.

Leonardo, 48 ans, viendrait pourtant de commettre une entorse à sa règle immuable. Certes, Neelam Gill est une pure beauté d'1 mètre 78, tout en jambes et en longueur, mais le mannequin britannique est âgée de 28 ans.

Le duo, immortalisé par des paparazzis mardi soir à Londres en compagnie de la mère de Leo (un critère immuable, également), a notamment été aperçu la semaine dernière sur la Croisette en train de quitter l'hôtel Martinez, en plein festival, selon Page Six.

Aussi parfaite soit-elle, Neelam Gill est une entorse à la règle DiCaprienne. image: instagram

Ce ne serait pas la première fois que Leo rencontre l'âme soeur sur le red carpet du festival de Cannes. Getty Images Europe

Un solide tableau de chasse amoureux

Depuis qu'il a conquis le coeur des adolescentes dans Roméo+Juliette en 1996, c'est peu dire que le beau Leo est un bourreau des coeurs, avec une cadence et une précision actuarielle impitoyables. Les plus longues relations à son actif n'ont jamais excédé cinq ans.

On murmure que l'une de ses toutes premières petites amies, la mannequin et actrice Kristen Zang, serait à l'origine de ce panel de copines aussi fourni que sempiternellement jeune. Kristen aurait largué la vedette de Titanic parce qu'il était, je cite, «trop immature». Une décision qui lui vaudra éternellement le surnom de «Celle qui s'est enfuie».

Hmhm.

Les traits fins et la blondeur originelle de Kristen Zang auraient durablement marqué le jeune acteur, réputé «immature». WireImage

Entre la fin des années 1990 et au début des années 2000, Leonardo s'affiche avec toute une gamme de mannequins, dont Amber Valletta (qu'il aurait recherchée après l'avoir «repérée» dans un magazine) ou Gisele Bündchen, entre 2000 et 2005. Le top brésilien reste, à ce jour, l'une de ses plus liaisons les plus longues.

On a longtemps espéré un mariage entre le top model brésilien et l'acteur américain. C'est mal connaître le coeur d'artichaut de Leonardo. Image: FilmMagic

DiCaprio enchaîne avec une seconde relation «longue»: le mannequin israélien Bar Rafaeli, avec laquelle il rompt en 2011, peu de temps après son anniversaire (devinez le nombre de bougies de Bar sur son cake d'anniversaire?).

L'adage «Too old for Leo DiCaprio» est devenu un mème et un message à gâteaux d'anniversaire. image: pinterest

La même année, vous n'avez peut-être pas oublié la relation aussi éphémère que médiatisée avec la vedette de la série Gossip Girl, Blake Lively, qui n'a duré que cinq mois.

S'ensuivent de brèves amourettes avec des mannequins, dont Madalina Ghenea, Erin Heatherton, Toni Garrn et Kelly Rohrbach. Leur point commun? On vous le donne en mille, elles sont blondes et n'ont pas franchi le cap du quart de siècle.

Il faudra attendre 2017 pour que Leo se déniche une relation stable en la personne de Camila Morrone, mannequin, actrice et belle-fille d'Al Pacino. Le couple se sépare cinq ans plus tard. Mais surtout, deux mois après avoir célébré l'anniversaire de la jeune femme.

Deux mois plus tard, Leonardo se consolera brièvement dans les bras du mannequin israélien Eden Polani, 19 ans. Sa plus jeune conquête à ce jour.

Le grand complot de Leo

Il a beau afficher ses conquêtes comme des trophées, il plane un certain mystère sur la vie privée de la coqueluche d'Hollywood. Non seulement DiCaprio évite soigneusement toutes les questions sur son statut d'éternel célibataire ou un éventuel désir de fonder une famille, mais il protège sa sphère intime avec une maniaquerie presque suspecte.

En 2017, le Los Angeles Times parvient à mettre la main sur une copie du contrat de confidentialité qu'il fait tourner à tour de bras, à ses copines comme à ses relations professionnelles. L'accord, très lucratif, impose non seulement à son signataire de ne jamais divulguer des informations privées au sujet de l'acteur, ses amis ou sa famille, mais aussi il promet aussi renoncer à son droit de porter plainte pour «harcèlement», «atteinte à la vie privée» ou encore «détresse émotionnelle».

Evidemment, il lui est également interdit de révéler l'existence dudit contrat de confidentialité. Tout non-respect implique le paiement de 250 000 dollars de dommages et intérêts à Leonardo. De quoi réfléchir à deux fois avant de balancer les secrets de la vedette.

Très courante à Hollywood, la pratique des accords de non-divulgation (abrégés «NDA»), n'en soulève pas moins quelques interrogations. Pourquoi une telle obsession du secret? Leonardo est-il juste un control freak du respect de sa vie privée, ou aurait-il des choses à cacher?

Forcément, bon nombre de théories ont commencé à fleurir sur la vie amoureuse mouvementée du quadragénaire. La plus courante? Cette alignée de copines au bras de Leo n'auraient, en fait, jamais été ses petites amies.

Un petit tour de Zodiak et puis s'en va

Ce serait le cas de l'actrice Blake Lively, 24 ans au moment de sa première apparition aux côtés de l'acteur, en plein festival de Cannes.

Dans un épisode du podcast «Scandales» consacré au comédien, la journaliste de Madame Figaro Marion Galy-Ramounot revient sur une anecdote étrange, qui met la puce à l'oreille des paparazzis. «L’un d’eux m’a raconté que l’équipe de Leonardo DiCaprio avait donné rendez-vous à une poignée de photographes, devant le yacht sur lequel il se trouvait, afin de prendre quelques photos.»

Jusque-là, rien d’anormal. Convoquer les paparazzis est une tactique bien commode pour les célébrités, en échange d'une paix relative. Lady Diana, de son vivant, y avait recours fréquemment avec ses fils William et Harry.

Une fois au point de rendez-vous, un zodiac s'approche en direction du yacht. A son bord? Blake Lively.

«Elle est montée, s’est prêtée à la séance-photo avec Leonardo, et puis c’est tout. Elle a uniquement fait les photos, et elle est repartie avec le même zodiac» Scandales.

Une apparition fugace et, forcément, suspecte. Blake Lively et Leonardo DiCaprio ne seraient pas vraiment ensemble, les tourteraux feindraient leur histoire d’amour.

A Hollywood, les théories divergent sur les jeunes conquêtes de Leonardo. Une couverture pour dissimuler son homosexualité. Un moyen de façonner son image de play-boy. Un vide émotionnel à combler. Un syndrome d'Oedipe refoulé. Un refus viscéral de vieillir. Voire un plaisir coupable pour les relations déséquilibrées, avec des proies jeunes et «vulnérables». Bref: depuis 30 ans, on a eu droit à toutes les explications et leur contraires.

A moins de vouloir basculer dans la psychologie de comptoir, l'explication sur les jeunes amours de Leo, toutefois, pourrait s'avérer nettement plus banale.

«Eh bien, parce qu'il le peut!» Susan Winter, auteur du livre Older Women/Younger Men,

à The Independant.

L'experte souligne au média The Independant le sentiment de «fraîcheur» que confère un conjoint plus jeune. «Les jeunes ne sont pas blasés, ils n'ont pas eu le cœur brisé, n'ont pas été largués, oubliés, dupés, ni perdu la moitié de leurs revenus à cause d'un divorce. Ils arrivent avec beaucoup plus d'excitation.»

«L'avantage d'un partenaire plus jeune est qu'il permet au plus âgé de découvrir la vie avec un regard neuf» Susan Winter.

Autre remarque: la plupart des petites amies de Leo étaient relativement méconnues. S'afficher aux côtés de l'une des stars les plus suivies d'Hollywood, quitte à signer un contrat de confidentialité, est malheureusement une manière comme une autre de booster sa popularité. Du gagnant-gagnant.

Qu'en est-il vraiment?

Qui peut vraiment dire ce qu'il en est des amours de Leo? Toutefois, les coeurs brisés peuvent se rassurer: selon une source à Page Six, sa toute dernière copine, Neelam Gill, ne sort pas vraiment avec l'acteur. Elle serait en couple avec l'un de ses amis, qui a également assisté au dîner à Londres mardi soir.

Une rumeur qui aura peut-être le don de rassurer Gigi Hadid, longtemps jugée trop vieille pour Leonardo, avec ses 27 ans. La mannequin a été aperçue à ses côtés dans le quartier de Soho, à Manhattan, en mai dernier.

La série amoureuse mouvementée de Leo DiCaprio n'est pas prête de se terminer. Pour ce qui est de nous lasser, rien n'est moins sûr.