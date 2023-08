Britney Spears et Sam Asghari se sont mariés en juin 2022. Image: x

People

Britney Spears divorce, son ex menace de tout balancer

L'ancienne gloire de la pop et son époux ont décidé de se séparer après six ans de vie commune et quatorze mois de mariage.

C'est la nouvelle people du jour: rien ne va plus entre la chanteuse Britney Spears, âgée de 41 ans et l'ancien coach personnel, reconverti en acteur, Sam Asghari, 29 ans. Selon plusieurs médias américains, publiant l'information mercredi, le mariage est terminé, la procédure de divorce a commencé et la native du Mississippi aurait déjà engagé un grand avocat spécialisé.

Les deux anciens tourtereaux s'étaient pourtant mariés il n'y a pas si longtemps, en juin 2022, après cinq ans de relation. Une affaire d'infidélité, de la part de l'Américaine, serait à l'origine des problèmes du couple. Pour l'instant, aucune des deux personnalités n'a officiellement confirmé la rupture, mais Britney a été aperçue sans sa bague de mariage, selon TMZ.

Déjà des menaces

Selon un autre média toujours très bien informé sur le monde merveilleux de Hollywood, Page Six, Sam Asghari menacerait de dévoiler des gros dossiers à propos de sa future ex-épouse, si elle refuse de renégocier leur contrat de mariage. De toute évidence, Monsieur chercherait à récupérer quelques millions de dollars.

Sur le divan d' Oprah Winfrey

C'est donc parti pour des semaines, voire des mois, voire des années de rumeurs, scandales et humiliations en tous genres, dont le point culminant (émotionnellement et financièrement) pourrait être un moment que tous les fans de «BritBrit» attendent depuis des années: une interview avec Oprah Winfrey, à la Meghan et Harry.

Cela fait déjà plusieurs semaines que le bruit court qu'un entretien-confession serait en préparation, en vue de la promotion de l'autobiographie de l'artiste aux 100 millions d'albums vendus dans le monde. Suite au prochain épisode. (jch)