Ashton Kutcher et Mila Kunis sont accusés d'avoir soutenu un ancien collègue condamné pour viol. Parallèlement, de vieilles vidéos de Kutcher «se réjouissant qu'Hilary Duff ait 18 ans» refont surface. Image: capture d'écran

People

Pourquoi Ashton et Mila se retrouvent mêlés à une affaire de viol

Ashton Kutcher et Mila Kunis sont au cœur d'une polémique après avoir soutenu leur ancien collègue de la série That '70s Show, Danny Masterson, condamné à 30 ans de prison pour viol. Furieuse de ce soutien, une autre ancienne actrice de la sitcom, Chrissie Carnell Bixler, a déterré de vieilles vidéos dans lesquelles Ashton Kutcher tient des propos douteux sur des filles mineures.

Plus de «Société»

Les acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis ont dû présenter leurs excuses «aux victimes de viol et d'abus sexuels» ce week-end dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux. Ce qui est reproché au couple? Avoir soutenu l'acteur Danny Masterson, avec lequel ils ont joué dans That '70s Show à la fin des années 1990.

Danny Masterson a été condamné la semaine dernière à Los Angeles à 30 ans de prison. Il a été reconnu coupable de viols sur deux femmes au début des années 2000.

Ashton Kutcher et Mila Kunis se retrouvent au milieu de la polémique, car ils ont écrit des lettres de moralité, comme d'autres co-stars de la série, sur demande de la famille de Danny Masterson. Ashton Kutcher a assuré que leurs missives étaient destinées à être lues par le juge uniquement, et n'étaient en rien destinées à saper le témoignage des victimes ou à les traumatiser à nouveau.

L'une des victimes de Danny Masterson a réagi sur les réseaux sociaux:

«Cette vidéo était incroyablement insultante et blessante. J'espère qu'ils apprendront la responsabilité radicale et l'importance de l'auto-éducation pour savoir quand garder leurs privilèges sous contrôle, en particulier Ashton, qui prétend travailler avec des victimes de crimes sexuels. Et quant à Mila, je ne pense qu'à Times Up.» L'une des victimes de Danny Masterson

Ashton Kutcher est le cofondateur d'une organisation qui lutte contre le trafic sexuel d'enfants, tandis que Mila Kunis a notamment milité pour les mouvements Time’s Up et #MeToo.

Des excuses qui sonnent creux pour certaines stars et internautes anonymes qui ont pris la défense des victimes. C'est le cas de l'actrice Christina Ricci.

«Les gens que nous connaissons comme des 'types géniaux' peuvent être des prédateurs et des agresseurs [...]. discréditer les personnes maltraitées est un crime» Christina Ricci à propos du soutien d'Ashton Kutcher et Mila Kunis envers Danny Masterson.

Kutcher est « aussi malade que Masterson»

Mais la polémique ne s'est pas arrêtée là. Chrissie Carnell Bixler, l'une des accusatrices de Danny Masterson et elle aussi actrice dans That '70s Show, a déterré plusieurs vidéos datant du début des années 2000 et les a publiées sur les réseaux sociaux. Dans un extrait d'un épisode de 2003 de l'émission Punk'd, Ashton Kutcher s'exprime à propos d'Hilary Duff alors âgée de 15 ans:

«Elle est l'une des filles dont nous attendons tous qu'elle ait 18 ans. Avec les jumelles Olsen...» Ashton Kutcher dans un épisode de Punk'd, en 2003

Dans une autre archive partagée par Chrissie Carnell Bixler, on peut voir Mila Kunis se souvenir que Danny Masterson avait mis au défi Ashton Kutcher de l'embrasser lorsqu'ils travaillaient dans la sitcom That '70s Show. Les deux hommes étaient déjà majeurs, tandis que l'actrice était âgée de 14 ans.

«Mec, je te donne 10 dollars si tu l'embrasses avec la langue» Danny Masterson à Ashton Kutcher, à propos d'une Mila Kunis âgée de 14 ans.

Dans un autre extrait partagé par l'accusatrice, une vidéo promo pour la série, on peut voir Mila Kunis assise sur les genoux d'Ashton Kutcher alors qu'elle était adolescente. «Et ça fait du bien! Et j'aime beaucoup ça», dit l'acteur en riant et en attrapant l'adolescente qui gloussait et criait.

Une autre séquence montre Danny Masterson déclarer à propos de Mila Kunis:

«[Elle avait] 14 ans, elle était encore plus sexy [à l'époque], si je peux me permettre de dire ça» Danny Masterson à propos de Mila Kunis.

Cette série de vidéos a été publiée par Chrissie Carnell Bixler après qu'elle a accusé Kutcher d'être «aussi malade» que Masterson. Page Six a tenté d'obtenir un commentaire de la part des représentants du couple, sans résultat.

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures 1 / 21 Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures source: instagram