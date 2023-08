Atteinte de graves problèmes de santé, la chanteuse canadienne a quasiment totalement disparu des radars depuis 2021. montage: watson

Céline ne va pas mieux: «Ses spasmes sont parfois insupportables»

L'état de santé de la chanteuse québécoise n'est, hélas, toujours pas au beau fixe.

Si vous voulez des nouvelles de Céline, demandez Claudette Dion: la soeur aînée de la chanteuse québécoise la plus célèbre de tous les temps fait régulièrement le point sur l'état de santé de sa cadette dans la presse canadienne et internationale. Mais si le ton est souvent décontracté, Claudette ne se montre pas non plus franchement rassurante.

Pas plus tard que cette semaine, la Québécoise de 74 ans s'est exprimée auprès du National Enquirer. «Céline n’a pas été photographiée en public depuis près de 600 jours - et pour cause», juge-t-elle bon de rappeler. «Elle a du mal à marcher et est à la merci des bruits forts qui déclenchent des spasmes, ce qui la rend susceptible de tomber.»

«Son dos est cambré et ses spasmes musculaires sont parfois insupportables. La maladie a également un impact sur sa voix, qui sonne différemment. De plus, elle a aussi de plus en plus de mal à respirer» Claudette Dion, pas vraiment rassurante, au National Enquirer.

«Les médecins sont incapables de trouver des médicaments efficaces», déplore encore Claudette Dion, qui tient toutefois à ne pas se laisser abattre: «Nous gardons espoir».

Pas de dépression qui fasse

Quelques jours plus tôt, c'est auprès du média canadien 7 jours que se confiait la (très) bavarde soeur aînée de Céline. Et cette fois, c'était pour mettre les points sur les «i»: «Je vais te dire les vraies affaires, Céline va du mieux qu’elle peut. On sait que sa maladie est particulièrement difficile à traiter, mais elle est entourée d’une grande équipe de spécialistes et elle travaille fort.

Avant d'ajouter: «Je veux clarifier que les rumeurs disant que Céline souffre de dépression sont fausses, tout comme celles disant qu’elle ne parle plus à son fils René-Charles.»

«D’ailleurs, même si celui-ci est en condo avec sa blonde, il est toujours rendu à la maison avec sa mère et les deux jumeaux. Ils vont bien aussi, ils ont 12 ans et ils me dépassent déjà» Claudette, qui décidément a pleins de choses à raconter, à 7 jours.

(NDR: Pour la petite info, en bon québécois, «être en condo» signifie «vivre en ménage»).

Enfin, la sœur de Céline n'a pas manqué de balayer la rumeur selon laquelle l'interprète de My Heart Will Go On est désormais incapable de chanter: «Ceux qui prétendent que la voix de ma sœur a disparu se trompent. Elle m’a chanté quelques notes au téléphone et sa voix est toujours bien là.» Une voix «différente», donc, mais une voix toujours bien présente. Qu'on se rassure au moins là-dessus.

Claudette Dion, qui vit au Québec, se trouverait en contact régulier avec Céline, qui vit toujours aux Etats-Unis, près de Las Vegas. La septuagénaire n'a pas manqué de le faire savoir au Journal de Montréal, un peu plus tôt cet été: «Quand j’appelle et qu’elle est occupée, je parle à ma sœur Linda, qui vit avec elle et qui me dit qu’elle travaille fort en tabarouette. Elle écoute le plus possible les grands chercheurs de cette maladie rare», explique la directrice de la Fondation «Maman Dion».

Mais de quoi souffre Céline?

En effet, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la superstar de 55 ans est atteinte d’une maladie neurologique rare: le «syndrome de Moersch-Woltman» ou, plus fréquemment, «syndrome de la personne raide» (SPR). Cette affection, dont la cause exacte est inconnue, se caractérise par une raideur et des spasmes musculaires extrêmement douloureux, qui peuvent mener à des chutes. Voire, à terme, à une immobilité quasi-totale.

Une maladie dont elle a fait part à ses fans sur les réseaux sociaux en décembre 2022, avant d'annuler toutes les dates de concerts de sa tournée européenne. Depuis, Céline Dion se fait très discrète sur la scène médiatique. Ses seules apparitions, très amaigrie, ont surtout suscité de vives inquiétudes parmi ses fans. Heureusement, Claudette, elle, est toujours là pour nous remonter le moral. (mbr)