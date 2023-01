People

Robert Pattinson est venu en jupe chez Dior... Dommage, c'était moche

L'acteur britannique s'est pointé à la Fashion Week de Paris pour le défilé Dior Homme en jupe. Un choix qui aurait pu être agréable à regarder, mais on dirait surtout que Robert Pattinson a enfilé tout ce qu'il a trouvé dans l'armoire de sa grand-mère. Fans de mode ET masculinistes ont démoli ce look, pour des raisons différentes.

Ç'aurait pu être classe, chic, sexy, rock, audacieux. Et un peu progressiste. En 2023, on veut voir davantage de mecs en jupe. Malheureusement, le look de Robert Pattinson était juste raté. L'acteur britannique de 36 ans a assisté au défilé Dior Homme pour la collection Automne-Hiver 2023-2024 à la Fashion Week de Paris, vendredi 20 janvier, dans une tenue assez laide, provoquant l'ire des fashionistas... mais aussi des masculinistes, qui se sont découvert une passion pour la jupe.

Pourtant, c'était pas compliqué de bien faire...👇🏽

Ce n'était pas tant la jupe en elle-même le problème, mais plutôt la dégaine générale, le style final, l’amoncèlement de tout et n'importe quoi. Une jupe en tweed bleu marine, un blouson inspiration aviateur en fausse fourrure et des bottes en cuir noires avec des chaussettes montantes.

Le look de Robert Pattinson au défilé Dior Homme à la Fashion Week de Paris n'a pas vraiment convaincu. instagram

Une tenue qui, de toute évidence, rendait hommage à la collection Dior Homme, puisque les mannequins défilaient eux aussi en jupe. Robert Pattinson est l'un des ambassadeurs de la marque.

Les modèles portent des créations de la collection automne/hiver 2023/2024 du designer britannique Kim Jones pour la maison Dior. Image: EPA

Dans son look de grand-mère, Robert Pattinson n'a pas trouvé beaucoup d'adeptes pour le défendre. Au contraire. Sur les réseaux sociaux, les internautes rivalisent d'originalité pour qualifier l'inqualifiable style de celui qui incarne Batman à l'écran, y faisant par ailleurs référence avec plus ou moins de finesse.

«Qu'est-ce qu'il porte? Une crise de la quarantaine?» lu sur les réseaux sociaux

«Quand Alfred est en vacances et que tu ne trouves pas ta tenue de Batman» lu sur les réseaux sociaux

«Est-il en retard pour une convention de jupes moches?» lu sur les réseaux sociaux

«Ma grand-mère était la muse pour ce look» lu sur les réseaux sociaux

«Qu'est-il arrivé à Batman 😭😭 🥲🤣» lu sur les réseaux sociaux

Robert Pattinson en jupe, les masculinistes en PLS

Les sections commentaires des réseaux sociaux ont été inondées par des amateurs de mode, donnant leur point de vue sur ce look qui ne rend pas forcément hommage au bon goût, mais aussi par «des hommes forts et virils». Comme très souvent lorsqu'un homme porte une jupe, les masculinistes, dont le QI peut être contenu dans un coquetier, s'en sont donné à cœur joie.

Dans la prose des chiottes lue ici ou là, on peut citer par exemple «il porte aussi un tampon sous sa jupe», mais aussi «il a qu'à jouer Batgirl et ils reprennent Ben Affleck pour incarner Batman» ou encore «C'est l'année, on arrête avec les pronoms, la tyrannie des "iels" est terminée!».

Les hommes en jupe, les cons à poil

En 2023, on se réjouit de voir des hommes porter des jupes. En 2023, on se réjouirait aussi de voir les masculinistes porter un peu moins leurs couilles en bandoulière.

Car non, Messieurs, porter des jupes ne fait pas de vous «des sous-hommes». C'est de l'ouvrir avec tant de véhémence pour une histoire de bout de tissus.

Dan Bilzerian, ce type qui pose avec des filles ou des guns:

1 / 17 Dan Bilzerian, ce type qui pose avec des filles ou des guns source: instagram

Les Anglais prennent le métro en slip: