«Pourquoi les penseurs originaux comme River Phoenix et Heath Ledger meurent-ils, alors que Keanu Reeves est toujours parmi nous?», écrit Matthew Perry dans Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Matthew Perry ne comprend pas ce que fait Keanu Reeves sur cette Terre

Matthew Perry (Chandler Bing dans Friends), fait quelques révélations fracassantes dans son autobiographie. Entre autres à propos de Keanu Reeves.

Dans son autobiographie disponible dès le 1er novembre, Matthew Perry a révélé éprouver un sentiment étrange de haine envers l'acteur Keanu Reeves, rapporte le média Pagesix.

Matthew Perry, 53 ans, jouait le rôle du meilleur ami du regretté River Phoenix dans le film A Night in the Life of Jimmy Reardon. Devenus très proches lors du tournage, la star n'a pas hésité à parler de son ami, mais aussi de sa mort, dû à une overdose.

«River était un homme magnifique à l'intérieur et à l'extérieur, et trop beau pour ce monde, en fait. On dirait toujours que ce sont les gars vraiment talentueux qui tombent.»

C'est lors de la mort d'un second ami et collègue, Chris Farley, que l'acteur s'en est pris à Keanu Reeves. «Pourquoi les penseurs originaux comme River Phoenix et Heath Ledger meurent-ils, alors que Keanu Reeves est toujours parmi nous?» écrit-il dans Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Matthew Perry et Keanu Reeves n'ont jamais travaillé ensemble sur un même projet. Ces révélations ont fait l'effet d'une bombe dans la planète people. (sia)