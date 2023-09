Joe Jonas accusé d'avoir «enlevé» ses deux filles

De plus, dimanche 17 septembre, les futurs ex-époux se seraient rencontrés à New York pour s'accorder sur une «coparentalié à l'amiable». Les petites filles seraient avec leur mère depuis.

Pour rappel, le couple a quitté les Etats-Unis ce printemps pour s'installer de l'autre côté de l'Atlantique, un projet de vie qu'ils avaient en tête depuis plusieurs mois. Selon Sophie Turner, Joe Jonas «retient les passeports des enfants» qu'il refuserait de rendre. Il n'aurait pas non plus l'intention d'envoyer ses filles en Angleterre aux côtés de leur mère.

Les dernières nouvelles en date après l'annonce début septembre de leur séparation? L'actrice britannique accuse son futur ex-mari d'avoir «enlevé leurs deux filles» âgées de 3 et 1 an, selon un document obtenu par Page six déposé ce jeudi dans un tribunal new-yorkais. Elle exige le retour immédiat des enfants en Angleterre, son pays natal.

C'est le début d'un divorce public qui s'annonce sale et houleux pour Sophie Turner et Joe Jonas.

On a fouillé les 36 pages du rapport de la Nasa sur l'existence des ovnis

Jeudi, 16 experts ont scruté les ovnis et les (in)compétences de l'agence spatiale américaine. En gros? Il y a les «phénomènes anormaux non identifiés» qui ont une explication rationnelle et ceux qui n'en ont pas... encore. Et la Nasa est officiellement appelée à faire le ménage, parce que c'est un peu le bordel.

Le hasard du calendrier est fantastique. Mercredi, lors d'une session spéciale du Congrès mexicain, deux momies prétendument «extraterrestres» ont été exposées au public. «Des aliens vieux de mille ans», selon l'ufologue controversé Jaime Maussan. Or, quelques heures plus tard, plusieurs médias américains, flairant la supercherie, démontraient que l'hurluberlu avait déjà présenté ce tas d'os (humains) dans un documentaire datant de 2017.