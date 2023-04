Taylor Swift et Joe Alwyn se fréquentaient depuis 2016. GC Images

La reine de la pop n'est plus en couple

La chanteuse et son désormais ex-petit ami Joe Alwyn ont mis fin à leur relation de six ans.

La chanteuse Taylor Swift, actuellement en tournée aux Etats-Unis, et l'acteur britannique Joe Alwyn se sont séparés, a annoncé le magazine People vendredi dernier. Une annonce qui est passée presque inaperçue, à l'image de leur couple très discret.

Les deux stars ont commencé à se fréquenter en 2016 et Joe Alwyn a rapidement commencé à travailler avec sa belle, notamment sur les albums Evermore et Folklore. Sous le pseudonyme de William Bowery, il a ainsi collaboré à l'écriture de plusieurs morceaux présents sur les deux albums de la chanteuse.

Selon une source proche du couple, Taylor et Joe se sont quittés «en bons termes et espèrent restés amis». Pour la petite anecdote, cette relation aura été la plus longue de la chanteuse âgée de 33 ans, connue pour partager ses déboires amoureux en chanson.

Taylor Swift avait d'ailleurs confirmé sur Instagram que son titre, Lavender Haze, de l'album Midnights (2022), parlait de son histoire d’amour avec l'acteur.

