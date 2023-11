Ben Affleck est tourné en dérision depuis des années pour son éternelle moue déprimée. montage: watson

Cher Ben, pourquoi tu déprimes?

Ben Affleck avait de nouveau l'air extraordinairement ronchon cette semaine, après un énième pépin sur un parking. Heureusement que sa chère Jennifer est là pour lui remonter le moral. A sa manière.

Good morning mon Benny d'amour! Tu trouveras ce petit mot collé sur le frigo avant ta promenade du matin, pour aller récupérer ton café glacé chez Dunkin.

J'espère que le réveil n'a pas été trop dur. Je n'ai pas voulu te réveiller, j'ai dû filer au studio pour régler un truc avec mon assistante, Ashley ou Lauren, je ne sais plus comment elle s'appelle. Les enfants sont déjà à l'école. Tu n'as à t'occuper de rien, sauf de bichonner ton petit moral.

Je sais, ça a encore été une semaine pénible pour toi. Cet accident mardi à Santa Monica, franchement, c'était le pompon. Personne n'aime démarrer la journée en discutant avec son ex-femme sur le parking de l'école. Elle a beau être super, hein, l'Autre Jennifer. Très sympa. Mais bon, elle te pompe quand même des millions de dollars en pension alimentaire. Tout ce fric qu'on pourrait mettre dans une île privée des Maldives... Sans parler du fait qu'elle a le même prénom que moi, et ça, je suis désolée, mais ça me fait très mal.

Bref! On est pas là pour parler de moi, chéri, mais de ton atroce journée de mardi. Je ne sais pas exactement de quoi vous avez discuté, l'Autre et toi, mais ça avait l'air intense. J'ai vu passer les photos sur Page Six. Elle avait l'air vachement déprimée, l'Autre. C'était peut-être son atroce doudoune. Lol.

Ben Affleck et son ex-femme Jennifer Garner, mardi, devant l'école de leurs enfants à Santa Monica. IMAGE: X

Bon. Je me moque, mais en ce qui te concerne, même si Page Six a dit que tu avais l'air «handsome» dans ton petit blazer crème et ton pull à col rond, désolée, mais tu aurais pu faire un effort. T'avais l'air vraiment plouc. Regarde samedi dernier, comme tu étais beau, à l'anniversaire de Pia! Tout fringuant dans ton costume en velours côtelé. Et moi, franchement, n'étais-je pas éblouissante dans cette petite robe vert citron Tom Ford? Une bombe, je sais, chéri. On me dit souvent que tu ne me mérites pas.

JLo samedi, à l'anniversaire de Pia Miller. image: instagram

Bref! Nous parlons de toi, mon pauvre agneau. Te coltiner l'Autre et la journée d'Halloween des mioches, c'était beaucoup, beaucoup d'émotion. Je ne vois pas d'autre raison pour expliquer que tu aies encore reculé dans une bagnole en repartant. Je t'avais pourtant dit de ne pas acheter cette Mercedes-Benz. Elle est beaucoup trop grosse pour toi.

La voiture de Ben, mardi, après avoir reculé dans un autre véhicule.

La preuve, il t'est arrivé exactement la même chose en février, quand tu t'es retrouvé coincé entre deux voitures... Franchement, t'en as pas marre d'accumuler les pépins de parking? Je ne te blâme pas, darling, tu as très bien réagi sur le moment. Très sereinement. Une pause clope et un Dunkin, et ça repart!

Ben Affleck, en février, attendant de se tirer d'affaires avec une cigarette et un café.

Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mon pauvre chéri. C'est pas grave si tu es nul en parcage latéral. Je sais que ces jours-ci ont été stressants. Peut-être que c'est ma faute, je n'aurais pas dû insister pour aller nous promener au Tina's Pumpkin Patch, mercredi dernier. Ce câlin au milieu d'une exposition de citrouilles, c'était très beau en vidéo, mais je sais que tu n'es pas très fan des démonstrations d'adoration publiques.

Mais enfin, tu sais... Parfois... J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi tu as l'air si malheureux. Ben, pourquoi tant de tristesse? Cette année écoulée tous les deux n'a-t-elle pas été parfaite? Avec nos douze cérémonies de mariage, autant de voyages de noces, nos investissements immobiliers, nos films, nos succès, notre amour parfait? Sans oublier ton extraordinaire apparition dans la pub de Dunkin Donuts, au Super Bowl! Ton rêve absolu! Le clou de cette année 2023!

Pourtant, depuis février, tu as l'air maussade. Tout a commencé aux Grammys. Tu te souviens? Bon sang, ce que tu m'as foutu la honte, avec ta tronche d'enterrement, alors qu'on était assis au premier rang. Et dire que je m'étais démenée pour obtenir ces places!

Jennifer et Ben aux Grammys Awards, en février 2023.

Ajoutons à cela ton attitude sur le tapis rouge de mon film The Mother, en mai, qui n'a échappé à personne, et voilà! Scandale! Tout le monde pense que notre mariage n'est pas heureux! C'est l'Autre qui a dû se régaler. Tu as pensé à moi, une seconde? J'ai l'air de quoi, moi, quand tu fais la Une de OK! Magazine en traînant tes pulls informes et ta déprime dans tout tout Santa Monica? Dans ma bonté, je tente encore de te réconforter avec un petit McDo le lendemain. Mais même ça, ça ne marche pas!

Ben Affleck et son café glacé le 12 octobre, à Santa Monica. GC Images

Je veux bien croire que tu as une réputation à respecter. Que ta tronche de cake est un mème sur Internet depuis des années. C'est quand même pas pour rien que tu t'enfiles ces cafés glacés dégueulasses de chez Dunkin Donuts tous les matins. C'est bourré de sucre, en plus.

Ok, certes, tu ne tiens pas à imiter mon lifestyle fastueux et logotypé. On a vu ce que ça avait donné la dernière fois, quand on t'a lissé les cheveux et qu'on t'a habillé comme un métrosexuel pour me crémer les fesses dans le clip de «Jenny From the Block». Mais bon sang, c'était il y a 21 ans! Tu es censé m'avoir pardonnée!

Je comprends. Tu ne vas pas faire semblant d'être heureux pour me faire plaisir. Tu es très occupé, tu dors mal et tu es constamment dérangé dans ton agenda par une Lauren ou une Ashley. Et quand, enfin, tu penses avoir une soirée de libre, hop, surprise! Je te force à enfiler un smoking pour que des photographes se collent à 2 centimètres de ton visage avec un flash qui fait mal.

J'ai lu récemment dans Page Six que tu n'avais jamais eu l'air aussi épanoui et souriant qu'en jouant dans la pub pour Dunkin Donuts au Super Bowl. Un journaliste a même affirmé que tu devrais quitter ton emploi pour commencer à travailler là-bas. Mon chéri, je te promets d'y réfléchir. C'est pas grave pour le bungalow aux Maldives. Je viens de vendre la baraque de Bel-Air pour 34 millions, ça devrait assurer nos arrières pour le moment. On se contentera de notre modeste maison à Los Angeles en attendant.

Allez, je fonce, Laura ou Ashley m'attend. Bonne journée mon amour, et bon café! Ta seule et unique Jennifer.

(PS: ne prends pas la voiture.)

