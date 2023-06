Image: Shutterstock

People

Al Pacino a une grande nouvelle

L'acteur et réalisateur Al Pacino et sa compagne Noor Alfallah ont accueilli leur premier enfant.

Carnet rose, tout le monde!

Al Pacino, 83 ans, et sa petite amie Noor Alfallah, 29 ans, ont accueilli leur premier bébé ensemble, indique ce jeudi le média PageSix. Pour l'acteur, le nouveau-né est son quatrième enfant. Le sexe du bambin n'est pas encore connu.

Le jour exact de sa naissance n'a pas été dévoilé non plus. Selon le média TMZ, Al et Noor ont été repérés ce mercredi alors qu'ils sortaient dîner ensemble à Los Angeles. Alors que Noor était au volant d'un Land Rover, des témoins ont pu apercevoir un siège enfant sur la banquette arrière...mais impossible de confirmer si bébé Pacino était présent ou non.

Noor Alfallah, petite amie d'Al Pacino. image: dr

Pour rappel, les représentants d'Al Pacino avaient confirmé la grossesse d'Alfallah en mai. Et c'est en avril que le couple avait été photographié pour la première fois lors d'un dîner. Leur différence d'âge avait fait jaser le public, mais les deux tourtereaux semblaient lovés sur un petit nuage imperturbable malgré les nombreux commentaires. Une source proche du couple avait notamment indiqué:

«Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien. L'écart d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père.» source: pagesix

(jod)