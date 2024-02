La lune sera belle ce week-end.

Ce samedi, ce sera la pleine lune des Neiges

La deuxième pleine lune de février est bientôt là. On vous dit tout sur cette fameuse «Lune des Neiges».

Comme chaque mois cette année, la pleine lune arrive. «Enfin», diront ceux qui se plaisent à la regarder et les plus ésotériques qui rechargeront leurs pierres de protection sous sa clarté. Et «Pfff, déjà», diront ceux qui s'attendent à passer une mauvaise nuit, la lumière s'infiltrant entre les interstices de leurs volets.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Mais, finalement, peu importe. Car elle arrive, cette pleine lune adorée ou détestée.

Quand aura lieu la pleine lune en février?

La lune sera pleine à 13h30 ce samedi 24 février.

En astrologie, chaque pleine lune est associée à un signe du zodiaque, ce qui influence les énergies et les thèmes qui prédominent pendant cette période. Si la pleine lune de février se produit dans le signe du zodiaque de la Vierge, cela signifie que les qualités et les influences de la Vierge sont amplifiées à ce moment-là. Ce mois-ci, la lune étant en Vierge, elle met l'accent sur la rationalité, le travail méticuleux, la santé et le bien-être, tout en nécessitant un équilibre entre l'intuition et la compassion.



Que faut-il savoir sur la pleine lune du 24 février?

Comme chaque fois, diverses traditions et divers mythes s'attachent à cette pleine lune. En février, elle porte le plus souvent le nom de «pleine lune des neiges». Ce qui est charmant et fort adapté à ce mois où l'on part skier ou faire de la luge. Mais elle en porte d'autres, selon les cultures, et certains sont moins heureux:

Lune de Tempête,

Lune des Vents Glacés,

Lune de la Mort,

Lune de la Faim.

Si ces derniers surnoms vous donnent l'envie de vous réfugier sous votre duvet, en voici deux autres plus joviaux: la Lune Vivifiante ou la Lune de Lait. Vous pourrez ainsi vous faire une tasse d'Ovomaltine.

Comment observer la pleine lune du 24 février 2024?

Pour faire honneur à la pleine lune des neiges de ce samedi 24, il conviendrait de regarder le site de MétéoSuisse et trouver le lieu au manteau neigeux le plus épais. Mais attention toutefois, cette lune est également surnommée Lune de Tempête, de la Mort et de la Faim: alors évitez les zones de grand danger, toujours classées selon l'organe de référence qu'est l'Office fédéral de Météorologie.

