Dani Dabello et Betty, l'adorable python un peu jaloux. (images: instagram)

Ils tournent un porno et ça finit en bain de sang à cause d'un python

Vous aimez les animaux ou le porno? Cette histoire n'est pas pour vous.

C'est une curieuse histoire qu'a rapportée hier le New York Post, média populiste américain aux mains du milliardaire Rupert Murdoch.

Une curieuse histoire qui a tout pour faire des clics: du sexe, du sang et une bestiole bizarre.

C'est donc l'histoire d'une starlette du X australien, Dani Dabello, active sur la plateforme Onlyfans. Elle a une jolie communauté: 9 000 followers sur X (l'ancien twitter qui porte pour le coup bien son nouveau nom) et 11 000 sur Instagram où son contenu est plus consensuel. Elle a donc une jolie communauté, mais surtout un petit python de compagnie... Du nom de Betty. Oui, ça ne peut que mal se terminer.

Donc revenons-en à notre histoire. Cette Dani avait invité un ami pour tourner sa prochaine vidéo, tout s'est bien passé (on n'a pas vu les images, mais sûrement), l'affaire était dans la boite et aurait pu s'arrêter là et être diffusée sur ses réseaux. Mais, voilà que son partenaire se découvre le désir, au sortir de la douche, de s'amuser avec Betty (le python donc).

On ne met pas les dents

Et, évidemment, c'est là que le drame survient. L'homme était nu, son membre tout flagada entre les cuisses (on ne juge pas). Du moins, c'est ce qui expliquerait que Betty ait décidé de passionnément attraper ledit membre dans sa bouche. Si Dani le sait bien, elle aurait dû briefer son serpent: il ne faut pas mettre les dents.

Son python attaque le pénis de son ami Vidéo: instagram

On imagine les cris (sûrement pas si virils) et le sang, beaucoup de sang. Beaucoup, beaucoup de sang. Fort heureusement, dirons-nous, Dani s'est entichée d'un python et non pas d'un cobra bien venimeux.

Et Betty ne laisse pas indifférents ses fans. capture d'écran de sa page instagram

Si cette histoire a bien commencé, mais que son milieu était chaotique, la fin est belle: le python va bien. Et le petit boa de l'ami de Dani aussi (semble-t-il).

Nous sommes navrés, mais malheureusement nous n'avons pas trouvé la vidéo en question. Si votre curiosité l'emporte, libre à vous de faire des recherches, en navigation privée bien sûr.

