Milf, Fisting, Russes: voici ce qui vous a excité dans le porno en 2023

Pornhub a la mission de nous faire jouir, mais chaque année au mois de décembre, le célèbre site pornographique sait aussi nous faire rire. Saviez-vous qu'en matière de cul en streaming, nous étions très chauvins et férus de dessins animés japonais? (Ne vous jugez pas, c'est super.)

Le porno, c'est comme les magazines people, une chanson de Taylor Swift ou le kérosène: tout le monde en consomme, mais pas grand monde n'assume. Quoique, prendre l'avion pour Barcelone au mois d'août devient gentiment moins toléré socialement que de s'offrir 40 secondes de triple-pénétration-creampie-anal-real-japanese-milf.

La masturbation avec un téléphone dans la main se pratique rarement en public. Or, cela n'empêche pas Pornhub de tout savoir. Sur vous. Sur vos fantasmes. (Désolé.) Chaque année, juste avant la dinde, le célèbre site pornographique fait bander courbes et tendances pour nous glisser nos doux péchés mignons sous le pif. Et à chaque fois, chez watson, on fouille, on pouffe autant de curiosité que de honte, on fait mine de s'étonner et on tape «creampie» et «pinay» sur Google pour un shoot de culture générale, alors qu'on est au beau milieu de l'open-space.

Parfois, une collègue courageuse enfile le costume de l'Elise Lucet de la salacité pour poser des questions qui cassent l'ambiance.

«Mais? Il manque des mots-clés dans ce classement. Genre les trucs moins glam, les trucs plus gore. Les trucs interdits, quoi»

Endurante, cette très sérieuse collègue ne nous dira pas ce qu'elle a derrière la tête. Mais dans le classement des termes les plus recherchés en 2023, aucune trace de la catégorie «teens» (pour ne citer qu'elle).

En revanche, tendez votre cabas, car on trouve pléthore de «hentai», «milf», «lesbian» et «japanese», tous pays confondus et autant sur l'écran des coquins que des coquines. Alors que les «Mother I'd Like to Fuck» ont franchement la cote, les simples «mature» n'intéressent personne. Pour dire, même la «belle-mère» tire son épingle du jeu. L'injustice n'allait tout de même pas épargner le porno, mmh?

Mais tous les pays n'ont pas les mêmes réflexes masturbatoires, lorsqu'il s'agit de viser l'orgasme avec un peu de 5G. Déjà, sachez que les Etats-Unis sont les plus grands consommateurs de porno, devant les Philippines et la France, pays à la fois du romantisme et de la Fistinière. Vous apprendrez par exemple que si les Philippins parviennent à rester connectés 11 minutes et 15 secondes avant de pousser un râle de plaisir, la moyenne mondiale dépasse tout juste les dix minutes.

Certains diront que c'est long. C'est en tout cas le double de la durée moyenne d'un coït entre deux êtres humains (5,4 minutes, aux dernières nouvelles). Restons humbles et tolérants: un peu comme pour le menu d'un resto ou le point G, ce n'est pas simple de tomber d'un seul coup sur l'objet du désir.

Laissez-nous vous dire aussi que, par exemple, par une espèce d'étrange joie malveillante, les Ukrainiens adorent se palucher sur des Russes (+334% en une année). Il faut dire que vous ne répondez plus de rien dès qu'un uniforme entre en scène. Les termes «soldats», «femmes soldats» et «uniformes militaires» suivent la même courbe que le nombre de conflits qui éclatent dans le monde.

Chauvins que nous sommes, on apprend que les Arabes cherchent des Arabes, les Français des Français, les Allemands des Allemands, les Mexicains des Mexicains et ainsi de suite dans la plupart des pays du monde. Sinon, saviez-vous que l'onglet le plus cliqué en Europe (Suisse comprise) n'est autre que «anal» et que, paradoxalement, les vidéos visionnées le plus longtemps concernent les «small tits» (15 min. et 45 secondes)?

Niveau agenda, allez savoir pourquoi, le mercredi, c'est un peu le #monday de la branlette. A 5 heures du matin ce jour-là, vous n'ouvrez manifestement ni Pornhub, ni votre braguette. En revanche, comme pour vous venger de la semaine de boulot qui reprend, le lundi à 23h, c'est littéralement carnaval dans les futals.

Au rayon des valeurs sûres, les «big dick» et «big ass», «big boobs» ne connaissent pas la crise. C'est même la folie des grandeurs puisque Pornhub note un bond du terme «massif», «avec une croissance impressionnante de +91%». Sans compter que la recherche «plus grosse bite du monde» a... doublé en 2023. Sans grande surprise, la technologie se glisse désormais aussi facilement dans nos habitudes qu'une main dans le slip. Les recherches qui concernent le mot «robot» ont augmenté de 304% et les termes tels que «robot sexuel», «robot IA», «robot 3D», «robot animé», «ordinateur sexuel» et «machine sexuelle» sont littéralement turgescents.

En ce qui concerne les films, franchement, vous êtes chelous:

En guise de conclusion, offrons une petite pensée à nos aînés, qui adorent les «mature», les «branlettes», les «éjaculations», les «massages» ou encore mater des humains s'envoyer en l'air en fumant des clopes. Et puis... ça: alors que les boomers sont parmi ceux ayant le plus de peine à digérer les préoccupations des jeunes, ils ne se font pas prier pour s'exciter sur le mot «transgender» une fois sur Pornhub.

Allez, bravo à tous pour ces belles performances en 2023 et... bonne année! (Ne le dites à personne, mais, le jour du Nouvel An, les connexions à Pornhub chutent de plus de 60%... sauf au Japon.)

Pour avoir accès à toutes les statistiques, vous pouvez (devez?) cliquer ici.