On passe bientôt à l'heure d'hiver, mais est-ce la dernière fois?

La Commission européenne a indiqué à watson que, pour l'heure, des analyses concrètes manquaient à l'appel et ne permettaient pas la fin du basculement. Des discussions à Bruxelles sont toujours en cours pour une possible abolition dans les prochaines années .

En fait, sur le principe, tout le monde est d'accord. C'est plutôt sur les modalités que les esprits divergent. L'Allemagne et la France, par exemple, préfèrent l'heure d'été, contrairement au Danemark et aux Pays-Bas qui penchent plutôt pour celle d'hiver.

De plus en plus de voix s'élèvent contre le changement d'heure. Le parti au pouvoir allemand CDU a décidé en 2014 de faire campagne pour l'abolition de cette mesure biannuelle. En 2018, c'est l'UE qui est entrée en scène pour soutenir la fin du changement de l'heure.

Par ailleurs, de nombreux chercheurs remettent en question les bénéfices sur la santé. Selon eux, changer d'heure deux fois par an conduirait, en réalité, certaines personnes à des stress psychologiques , tels que des troubles du sommeil ou des dépressions saisonnières. Le changement d'heure pourrait, par ailleurs, provoquer des conséquences négatives sur la pression artérielle, la fréquence du pouls et la température corporelle dues à des difficultés d'ajustement.

Dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre , il faudra se préparer à passer de l'heure d'hiver et dire au revoir à celle d'été. Cela signifie qu'à 3 heures du matin, nous reculeront les horloges d'une heure et nous passerons donc de 3 heures à 2 heures du matin.

Ce n'est qu'au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, que le changement d'heure a connu un nouvel essor. L'argument principal étant d'économiser l'électricité qui, à ce moment, se faisait de plus en plus rare dans les pays. Ainsi sont apparues l'heure d'été, puis celle d'hiver.

L’heure d'été va bientôt toucher à sa fin. Dimanche 29 octobre, dès 3 heures du matin , il faudra reculer les horloges d'une heure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fera nuit plus tôt dans la journée. La bonne, c'est qu'on dormira une heure de plus.

