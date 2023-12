Has-been Poutine? Pas si l'on en croit ce défilé de mode à sa gloire

Si l'initiative est hautement patriotique, les fringues sont super. (Si, si)

Poutine, icône de la mode? Si on le connaissait en cible facile (et provoc') de la pop culture occidentale, voilà qu'on le découvre sur des t-shirts et de jeunes torses russes. Jeudi soir, grâce à l'amour inconditionnel que lui porte le peintre pro-Kremlin Alexeï Serguienko, sa ville natale, Saint-Pétersbourg, a accueilli un défilé très sélect.

Persuadé que «que le président sera élu encore et encore», cet artiste connu pour sa collection «Président. Un homme à l'âme pleine de bonté» a voulu faire voyager ses oeuvres sur des fringues.

Un projet qu'il a brossé avec l'aide de plusieurs designers russes et qui dévoile des pantalons, des vestes et des t-shirts affichant la tronche de Poutine, mais aussi des couronnes et des étoiles un peu partout. «Les couronnes, c'est pour dire que nous aurons Poutine pour longtemps, pour toujours», confessera notamment Alexeï Serguienko, à l'AFP. Voilà qui ne laisse aucune place à l'interprétation, dans ce pays qui a vu pléthore de dissidents fuir leurs terres à l'arrivée de Poutine au pouvoir.

Mode d'ordre de ce projet patriotique: flashy, flashy, flashy!

«Ces vêtements collaient bien à l'image du président, qui est un dirigeant sportif et à la mode» L'homme d'affaires russe Andreï Netchaïev à l'AFP, qui passait par là avec sa famille.

On pourrait même rêver secrètement que Vladimir Poutine se décide, un jour, à enfiler l'une de ces fringues fluo à son effigie. Et pourquoi pas à l'occasion d'une conférence de presse? Histoire d'oublier, l'espace d'un instant, l'agression de l'Ukraine menée par l'autocrate du Kremlin.

Et voilà ce que ça donne:

Getty

Getty

getty

getty