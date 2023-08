C'est tout de beige vêtus qu'Harry et Meghan ont fait leur première apparition publique en plus de trois mois, ce 2 août, à l'occasion d'une remise de prix. image: archewell, montage: watson

Harry et Meghan sont de retour

Quasi absents de la scène publique depuis près de trois mois, les Sussex sont prêts à faire leur grand retour. En enchaînant les apparitions côte à côte cette semaine, le couple a une mission: s'attirer les faveurs du public en exploitant un autre filon que celui de la famille royale. Prêts pour le «rebranding» d'Harry et Meghan?

Plus de «Société»

C'est qu'ils nous auraient presque manqué, les Sussex. Inhabituellement discrets, taciturnes et séparés ces derniers mois, la presse comblait leur vide en leur imaginant des problèmes conjugaux, des nuits passées seul à l'hôtel pour Harry, une nouvelle maison en Californie pour Meghan, ainsi que des ambitions professionnelles radicalement opposées.

Disparition simultanée

Il est vrai que, sans aller jusqu'à plonger la tête la première dans la tentation d'annoncer la fin tragique du couple, les signes de divergences n'ont pas manqué.

Plutôt ironique, quand on sait qu'après leur dernière interview au magazine New York, en août 2022, dans laquelle ils clamaient être aussi «indissociables que le sel et le poivre», ils n'ont jamais été aussi peu vus ensemble. Exception faite du fiasco de la «course-poursuite effrayante» à Manhattan, au mois de mai, dont les New Yorkais ricanent encore.

Pendant qu'Harry assumait tout seul la promotion de ses mémoires, Spare, le couronnement de son père à Londres et les longues journées de procès contre les éditeurs du Sun, Meghan, pour sa part, disparaissait quasiment totalement du domaine public. Tout juste l'a-t-on aperçue pour une balade champêtre à Montecito ou un brunch entre copines à LA, bien cachée sous ses lunettes de soleil et son chapeau.

Entre-deux, la duchesse se rappelait à notre bon souvenir sous forme d'une rupture de contrat avec Spotify, d'accusations d'escroquerie, de rumeurs de contrat avec Dior ou encore de potentielles visées politiques. Au final, plus de spéculations médiatiques que de Meghan en chair et en os.

Retour en force et en beige

Et pourtant, les voilà, ensemble, ce mercredi 2 août. Harry et Meghan, Meghan et Harry. Tout de beige et de blanc vêtus dans le jardin de leur manoir de Montecito, à l'occasion d'une vidéo très commentée, publiée sur le site de leur fondation, Archewell.

Le camel est une couleur chère à Meghan, qui en a fait sa marque de fabrique du temps de son passage par la famille royale. image: archewell

Au menu? Proximité affichée, sourires en coin, bonheur béat et looks «quiteuxury» assortis pour annoncer les heureux lauréats du «Responsible Technology Youth Power Fund», un prix qui récompense des projets d'innovation technologique, dont Archewell est un membre fondateur et l'un des principaux contributeurs financiers.

Dès le lendemain, comme par magie, les voilà surpris par le Daily Mail «de bonne humeur, riant et souriant» à la sortie d'un restaurant italien huppé de Montecito, Tre Lune, à l'occasion des 42 ans de Meghan. Coïncidence? watson ne le pense pas.

En particulier quand une nouvelle série Netflix, produite par Harry, Heart of Invictus, s'apprête à débarquer sur nos petits écrans au cours de l'été. Pour cette nouvelle production toutefois, nul scoop royal fracassant: le docu-série est tout entier consacré aux participants des «Invictus Games», compétition sportive organisée pour les vétérans britanniques, chère au coeur du prince.

L'indispensable rebranding

Cette fois, c'est certain. Harry et Meghan ne peuvent plus compter sur la royauté et le déballage de secrets pour payer les domestiques et assurer leur fortune. Pour reconquérir le coeur du public, un remaniement s'avère indispensable.

C'est peu dire que la bataille s'annonce difficile, conme le confirme une experte au Daily Beast:

«L'Amérique a une courte durée d'attention. Une fois que la mystique royale a été arrachée par Netflix, on s'est retrouvé avec ce couple riche et légèrement névrosé, vivant dans un manoir au bord de l'océan Pacifique en Californie» Norah Lawlor, experte en image de marque à New York, au Daily Beast.

Pour redorer la marque Sussex «à la dérive», Harry et Meghan entendent désormais capitaliser à fond sur la carte «compassion, espoir et bienveillance» qu'ils ont toujours vanté. Sans vraiment l’appliquer. Des valeurs assez floues, il est vrai, si ce n’est peu crédibles, étant donné que leurs attaques contre la famille royale ont coïncidé avec la période durant laquelle feu la reine et le prince Philip étaient mourants.

Quoi qu'il en soit, ces prochains mois s'annoncent riches en nouveaux produits made in Montecito. Le futur nous dira si public américain est aussi friand de cette marque de fabrique californienne, propre, beige et luxueuse, que du linge sale royal. Mais, comme un responsable d'Hollywood glissait récemment à People: «Leur dernier chapitre a-t-il été écrit? Certainement pas... Hollywood adore les retours.» Et nous aussi.