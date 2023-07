Selon de nouvelles informations, la princesse Kate s'est montrée implacable face aux troublions Harry et Meghan, après leur interview avec Oprah Winfrey.

Kate s'est montrée sans pitié avec Harry et Meghan

Tremblement de terre sur la planète royale! Selon une journaliste très bien renseignée, Kate - alias la princesse «d'acier» - serait en partie responsable de la réponse implacable de Buckingham Palace à l'interview d'Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, en 2021.

Parmi les épisodes royaux dont on adore parler encore et encore chaque semaine, il y a l'interview post-Megxit d'Harry et Meghan. Souvenez-vous: nous sommes en mars 2021. Il y a les larmes, les aveux fracassants, et, surtout, les allégations de racisme contre un membre de la famille royale.

Dans un nouveau livre publié cette semaine, la correspondante royal du Times, Valentine Low, a apporté de nouveaux détails croustillants sur le rôle de Kate au milieu de la tourmente médiatique. Une démonstration que «Kate est souvent beaucoup plus dure qu'elle n'y paraît».

«Elle joue le long jeu. Elle a en tête le fait que: "C'est ma vie et mon chemin historique, je serai la reine un jour"» Un courtisan à propos de Kate, au Times.

«L'histoire nous jugera»

On ne le racontera jamais assez: le dimanche 7 mars 2021, Harry et Meghan ont déjà quitté le Royaume-Uni, leur famille et leurs fonctions lorsqu'ils prennent place dans le sofa d'Oprah Winfrey pour un entretien et une poignée de dénonciations choquantes. Ils font notamment part des inquiétudes d'un membre de la famille royale quant à la couleur de peau de leur fils Archie. Le scandale est immense.

Diffusée le soir-même aux Etats-Unis, l'interview ne doit passer que le lendemain sur la télévision britannique. Toute la nuit, l'équipe de communication de Buckingham Palace travaille donc à pied d'œuvre pour trouver une réponse adéquate.

Selon la chroniqueuse du Times, un projet de déclaration est prêt dès le lundi, à 14 heures. Pourtant, à la grande frustration des médias et des équipes de communication, Buckingham Palace demeure résolument silencieux. Un initié explique le pourquoi du comment:

«Feu la reine était catégorique sur le fait qu'elle allait d'abord regarder l'émission. Et elle allait le regarder avec le reste de la population, sur ITV, lundi soir» Un initié, à la journaliste Valentine Low.

Mardi 9 mars, les négociations peuvent donc officiellement commencer. Parmi les personnes les plus impliquées: Kate et William qui appellent à «durcir le ton» face aux graves accusations de Harry et Meghan.

Alors qu'un communiqué officiel dans «une version nettement plus douce» s'apprête à être soumis à la reine pour validation, un membre de l'équipe suggère d'inclure la formule désormais célèbre:

«Certains souvenirs peuvent varier»

Kate est parmi les premières personnes à valider cette manœuvre royale classique, genre «main de fer dans un gant de velours». D'autres courtisans estiment la réplique trop violente et craignent que cette remise en question de la validité des accusations des Sussex ne les mettent vraiment en colère. Qu'importe, la princesse se bat pour la maintenir:

«L'histoire jugera cette déclaration et, à moins que cette phrase ou une phrase similaire ne soit incluse, tout ce qu'ils ont dit sera considéré comme vrai» Kate Middleton, selon un initié.

Résultat: la version endurcie fait son chemin jusqu'au palais de Buckingham pour approbation. Elle reviendra quelques heures plus tard, avec l'aval de la reine Elizabeth.

Juste avant 17h30 mardi, la brève communication de quatre phrases est enfin publiée.

«Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront abordés par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.»

Le rôle joué par Kate Middleton dans les négociations n'est que l'une des nombreuses révélations promises par Valentine Low dans son livre, Courtiers: le pouvoir caché derrière la Couronne. On devrait également en apprendre davantage sur «l'évasion» du roi Charles III après la mort de sa mère et les différentes guerres de faction entre les maisons de la famille royale. Sortez le pop-corn et les scones, les prochains jours s'annoncent savoureux.