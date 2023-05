Harry et Meghan auraient été poursuivis mardi soir par des paparazzi pendant plus de deux heures. GC Images

Pris en chasse, Harry et Meghan ont frôlé «l'issue fatale»

Le duc et la duchesse de Sussex ont été impliqués dans une «poursuite en voiture presque catastrophique» avec des paparazzi à New York.

Plus de «Société»

«Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department)», précise leur porte-parole sur Twitter.

Six véhicules impliqués

Un peu plus tôt, mardi soir, le couple prenait part à une cérémonie de remise des prix, où Meghan s'est vue gratifiée du prix Women of Vision, pour célébrer son combat pour le féminisme.

Harry, Meghan et sa mère Doria, mardi soir. Getty Images North America

Après avoir quitté la soirée par une entrée dérobée, le couple, flanqué de Doria Ragland, la mère de Meghan, s'est retrouvé pris d'assaut par une rangée de paparazzi «très agressifs». S'en est suivie une course-poursuit de «plus de deux heures», qui aurait impliqué pas moins de six véhicules.

«Une poursuite qui aurait pu être fatale» Omid Scobie, sur Twitter.

Porte-parole et journaliste co-auteur d'un livre sur le couple, Omid Scobie a listé sur Twitter les diverses infractions au code de la route commises par les conducteurs: «Conduite sur un trottoir, dépassement de feux rouges, marche arrière dans une rue à sens unique, conduite tout en photographiant et blocage illégal d'un véhicule en mouvement.»

Assaillis «à plusieurs reprises» par des policiers, les véhicules des photographes auraient «poursuivi leur poursuite en essayant de suivre les Sussex et Doria jusqu'à la résidence privée dans laquelle ils séjournaient.»

«La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour toutes les personnes impliquées», conclut le message.