Harry et Meghan mijotent un nouveau coup

L'actualité a été riche du côté de Montecito ce week-end. Entre un projet au cinéma, une amitié inattendue, des démentis et des rumeurs de brouilles, le point sur les news toutes fraîches concernant Harry et Meghan.

Chose promise, chose due! Alors que les experts royaux des deux côtés de l'Atlantique s'accordent sur la nécessité absolue pour le duc et la duchesse de Sussex de remanier leur image de marque, voilà que leur tout dernier projet vient justement d'émerger dans la presse dominicale: un film d'amoooour!

Un best-seller à 3 millions de dollars

Et non, contre toute attente, cette production ne leur sera pas consacrée. Selon le Sun on Sunday, le couple vient de conclure un juteux contrat à 3,8 millions de dollars pour s'offrir les droits du roman Meet Me at the Lake, best-seller du New York Times signé de l'auteure canadienne Carley Fortune.

Faute de pouvoir exploiter davantage le créneau royal, n'ayant «plus rien à dire» sur le sujet et considérant cette période de leur vie comme «révolue», les Sussex se concentraient désormais sur «une fiction plus scénarisée, tournée vers d'autres personnages plutôt qu'eux-mêmes», avancent des initiés.

En parlant de best-seller... oups! Le livre du prince Harry est le «plus jeté de l'été»

Le premier contrat majeur conclu par le couple depuis leur rupture bruyante avec Spotify, en juin dernier, ainsi que le tout premier d'«Archewell Productions» pour adapter un roman à l'écran - toujours sous la houlette de Netflix.

Le pitch? Une histoire d'amour passionnée et passionnante entre deux trentenaires à Toronto, au Canada. La promesse? Des «scènes de sexe torrides» (wouhouhou!), des drames, des «traumatismes d'enfance», la «perte d'un parent dans un accident de voiture», la «santé mentale», la «dépression postnatale» et la «consommation de drogue». Tiens tiens tiens... ça ne vous dit rien? En tout cas, selon les sources du Sun, Harry et Meghan auraient été «percutés» par cette trame narrative bouleversante, qui a tout pour en rappeler une autre.

Grève des scénaristes d'Hollywood oblige, le projet se trouverait, toutefois, au point mort pour le moment.

D'autres projets sur le grill

Ce qui n'est pas le cas des projets d'Harry et Meghan, qui affichent un véritable agenda de ministre. A l'heure où la chroniqueuse royale de watson écrit ces lignes, Harry a le nez dans ses valises. Le prince s'apprête à s'envoler en solo pour l'Asie, pour son association caritative Sentebale, avec des étapes prévues à Tokyo et Singapour. Quelques semaines plus tard, nous le retrouverons à Düsseldorf, en Allemagne - cette fois, certainement accompagné de Meghan - à l'occasion des Invictus Games.

Le duo en avril 2022 aux Pays-Bas, assistant aux Invictus Games, cette compétition organisée pour les soldats blessés et les vétérans, chère au prince Harry. Image: UK Press

En revanche, peu de chances qu'on aperçoive le duc et la duchesse du côté du Royaume-Uni, à l'occasion des commémorations du premier anniversaire de la mort de la reine, le 8 septembre. Il se murmure que le couple n'a tout simplement pas été invité par la famille royale, bien que Buckingham Palace affirme que rien de particulier n'ait été prévu pour le moment.

Un nouvel ami inattendu dans leur «cour californienne»

Les brouilles familiales des Sussex ne sont pas les seules dont nous avons reçu des échos ce week-end. Selon des rumeurs persistantes, Harry et Meghan seraient en froid avec un autre couple britannique que leurs éternels rivaux, Kate et William. Nous avons nommé: David et Victoria Beckham.

Alors que le prince Harry et David Beckham, fan reconnu et approuvé de la royauté, auraient entretenu des relations chaleureuses pendant des années, le Sun revient ce week-end en détail sur leur «rupture amère» lors des Invictus Games de 2018, en Australie. Une séparation que le tabloïd attribue à Meghan (décidément) et à son besoin viscéral d'attirer les projecteurs.

Pour se consoler de ces déboires amicaux, d'autres sources affirment que les résidents de Montecito ont formé une nouvelle «cour californienne» de copains, dont le dernier adhérant serait John Travolta, en personne, la vedette de 69 ans de Grease et Pulp Fiction.

Célèbre notamment pour son swing avec Lady Diana, en 1985. Getty Images North America

Selon des initiés, les royals californiens auraient récemment passé du temps avec l'acteur au «Polo Lounge», secteur ultra-VIP de l'hôtel Beverly Hills, à Los Angeles, à l'occasion d'une fête pour la fondation Archewell.

«Ils s'entendaient tous extrêmement bien» Un initié, au Sun.

Quant aux inquiétudes sur de potentiels attraits d'Harry et Meghan pour l'église de scientologie, dont Travolta est un adepte, les initiés l'assurent: non, Harry et Meghan ne sont pas des scientologues. Ce qui constituerait sans nul doute un rebondissement inattendu dans les péripéties des Sussex. Affaire à suivre!