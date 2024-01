La princesse de Galles entame une longue période de convalescence, qui pourrait se prolonger les deux prochains mois. watson

La princesse Kate admise à l'hôpital pour une opération chirurgicale

Admise à la London Clinic mardi, la princesse de Galles a subi une opération chirurgicale «planifiée» à l'abdomen. Selon Kensington Palace, tout s'est bien passé, mais tous ses engagements sont annulés pour ces prochaines semaines.

Suite à l'opération, la princesse de Galles, dont la dernière apparition publique remonte au Noël de la famille royale à Sandringham, pourrait rester à l'hôpital jusqu'à deux semaines.

«L'opération a réussi et elle devrait rester à l'hôpital pendant dix à quatorze jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence» Un communiqué de Kensington Palace.

«Sur la base des avis médicaux actuels, il est peu probable qu'elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques», poursuit le communiqué officiel.

Des informations «confidentielles»

On ignore pourquoi cette intervention était nécessaire, Kate n'ayant pas de problèmes de santé connu. Le communiqué indique seulement que la princesse de Galles «apprécie l'intérêt que suscitera cette déclaration». «Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants, et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles.»

Le palais de Kensington ne fournira donc des mises à jour sur les progrès de Son Altesse que lorsque de nouvelles informations «importantes» nécessiteront d'être partagées. «La princesse de Galles souhaite s'excuser auprès de toutes les personnes concernées pour avoir dû reporter ses prochains engagements. Elle a hâte d'en réintégrer le plus grand nombre possible, le plus tôt possible», conclut la déclaration. (mbr)