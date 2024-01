La princesse Kate est libre

Il manque quelque chose sur la carte de voeux 2023 de Kate et William

Kate s'apprête désormais à passer sa convalescence à son domicile de Windsor, u sa famille a emménagé en 2022 avec leurs trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, pour s'éloigner de l'agitation de Londres. Durant cette période, censée durer au moins jusqu'à Pâques, le 31 mars, la princesse n'accomplira aucun engagement officiel pour la Couronne.

Pendant ses 13 jours d'hospitalisation, la princesse a reçu la visite de son époux William, qui a allégé son emploi du temps pour donner la priorité à sa famille. Et si d'autres membres de la famille royale - comme Sophie, duchesse d'Edimbourg et épouse du prince Edward, le frère du roi - ont pris le relais, le retrait du couple princier vedette adoré, laisse un vide dans l'agenda public bien rempli de la royauté.

Si vous avez vécu dans une grotte ces douze derniers jours, l'annonce de l'hospitalisation de Kate, 42 ans, pour une «chirurgie abdominale» a pris de court le Royaume-Uni - d'autant que le palais n'a jamais fourni plus de précisions sur le mal dont souffre la princesse de Galles. Le palais s'est contenté d'indiquer qu'elle resterait entre 10 et 14 jours à l'hôpital, une durée relativement longue qui avait suscité de nombreuses spéculations dans les tabloïds.

«La princesse de Galles est rentrée à son domicile de Windsor (ouest de Londres) pour poursuivre sa convalescence après son opération. Elle fait de bons progrès », a indiqué le palais de Kensington dans un bref communiqué, publié lundi après-midi. «Le prince et la princesse souhaitent remercier chaleureusement toute l'équipe de la London Clinic, en particulier le personnel infirmier dévoué, pour les soins prodigués.»

